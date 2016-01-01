بالصور| سرقة منزل مدرب بيراميدز قبل مواجهة دجلة

تعرض منزل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، للسرقة في الساعات الأولى من ليل اليوم الثلاثاء، والذي يقع في بيونيس أيرس، عاصمة الأرجنتين.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن منزل دياز تعرض لسطو من خلال تشكيل عصابي استولى على مبالغ مالية ومجوهرات، مضيفة أن الشرطة الأرجنتينية ذكرت أن أبرز العصابة استولت على أمولا ومجوهرات من المنزل.

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية إلى أن منزل دياز لا يتواجد به أحد منذ يناير الماضي حيث كانت زيارة دياز الأخيرة إلى هنا خلال فترة عمله في مصر، حيث يقود فريق بيراميدز.

وتابعت: "العصابة تركت بعض الأشياء الثمينة في المنزل ولم تسرقها ومنها ثلاثة أحذية ذهبية كانت بغرفة المعيشة، وبعض الكؤوس والميداليات"، موضحة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل دياز للسرقة، حيث سبق أن تعرض للسرقة في ديسمبر 2016.

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ويلتقى فريق بيراميدز مع نظيره نادى وادى دجلة، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019، تحت صافرة تحكيمية أجنبية.