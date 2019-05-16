الأهلي وإنبي يصلان ملعب بتروسبورت

وصل لاعبو النادي الأهلي وإنبي، منذ قليل، إلى ملعب "بتروسبورت"، استعدادا لخوض المباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز لموسم 2018-2019.

يدخل النادى الأهلى اللقاء وهو متصدر الترتيب بالموسم الحالى برصيد 70 نقطة ويأمل في مواصلحة تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب، وعدم التفريط فيه.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات أمام كل من، إنبي والإسماعيلي والمقاولون العرب يختتمها بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك.

انفراجة في مفاوضات النجم الساحلي والأهلي بشأن «فيرمنيو»

كشف نبيل أبوزيد، وكيل صالح نصر الشهير بفيرمنيو هداف شباب الأهلي، أن مسؤولي نادي النجم الساحلي طلبوا منة ارسال جواز سفر اللاعب لإداري الفريق الكروي الأول بالنادي (طالع التفاصيل)

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق إنبى اللقاء بقيادة على ماهر بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلى وخطف نقطة التعادل على الأقل، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل الجهاز الفنى فى تحسين ترتيب الفريق والوصول به إلى بر الأمان فى المسابقة المحلية.