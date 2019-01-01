بالفيديو| الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على إنبي بهدف نظيف

انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الأهلي وإنبي، على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة الـ 30، لبطولة الدوري المصري إلى تقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وسجل حسين الشحات هدف الأهلي، في الدقيقة الرابعة.

الأهلي الأخطر.. وتراجع كبير من إنبي

ونجح الأهلي في السيطرة على وسط الميدان، وذلك منذ بداية اللقاء، وسط تراجع كبير وتكتل دفاعي من جانب لاعبي إنبي إلى حدود منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 3، نجح حسين الشحات في مراوغة مدافعي الفريق البترولي ببراعة كبيرة، ليسدد كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لفريق إنبي.

وفي الدقيقة 4، حسين الشحات يفتتح التهديف للنادي الأهلي، بعد أن أحرز الهدف الأول مستغلًا بينية طويلة وضعته باتجاه المرمى، ليسدد في شباك الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 6، وفي الدقيقة السادسة عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن، وضعها عمرو السولية برأسه ولكن مرت أعلى مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 11، كاد ينجح أحمد شكري، لاعب إنبي في أن يتعادل لفريقه أمام الأهلي من رأسية، تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ببراعة كبيرة.

وواصل الأهلي سيطرته الكبيرة على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع دفاعبي كبير من لاعبي الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 20، استلم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي تمريرة رائعة على حدود منطقة جزاء إنبي ويسدد كرة صاروخية ولكن علي فوزي مدافع الفريق البترولي نجح في إبعاد الكرة في آخر اللحظات.

وفي الدقيقة 24، الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول ينفذ الضربة الركنية قصيرة مع حسين الشحات الذي راوغ ثم أرسل تمريرة لصالح جمعة الذي نفذ عرضية ولكنها خرجت لركنية أخرى بعد تدخل البلعوطي حارس إنبي، قبل أن تصل لحمدي فتحي.

وشهدت الدقيقة 26، اعتراضات كبيرة من لاعبي النادي الأهلي، على حكم اللقاء، لعدم احتسابه ركلة جزاء أمام إنبي، وذلك بعد اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي الفريق البترولي، داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29، سدد محمود غالي، لاعب وسط إنبي كرة صاروخية على حدود منطقة جزاء الأهلي، لكن مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 31، سدد وليد أزارو كرة قوية من داخل منطقة جزاء إنبي مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق البترولي بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 36، سدد ياسر إبراهيم رأسية من داخل منطقة جزاء إنبي، مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 38، سدد عمرو السولية، لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء إنبي، تصدى لها ببراعة البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 44، كاد أن يضاعف حسين الشحات النتيجة للأهلي من انفراد تام بحارس مرمى إنبي البلعوطي، لكن الأخير نجح في الإمساك بالكرة قبل أن يسددها الشحات.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وجاءت قائمة اللاعبين البدلاء على النحو التالي:

محمد هاني، جيرالدو، عاشور، ربيعة، مروان محسن، وليد سليمان، وشريف إكرامي.

ويدخل النادى الأهلى اللقاء وهو متصدر الترتيب بالموسم الحالى برصيد 70 نقطة ويأمل في مواصلحة تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب، وعدم التفريط فيه.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات أمام كل من، إنبي والإسماعيلي والمقاولون العرب يختتمها بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق إنبى اللقاء بقيادة على ماهر بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلى وخطف نقطة التعادل على الأقل، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل الجهاز الفنى فى تحسين ترتيب الفريق والوصول به إلى بر الأمان فى المسابقة المحلية.

وفيما يلي تشكيل إنبي، وضم التشكيل الحارس عبد العزيز البلعوطي وأمامه الرباعي رامي صبري وإبراهيم يحيى وعلي فوزي وأحمد عبد العزيز للدفاع ومحمد أشرف روقة ومحمود غالي وأحمد شكري للوسط ومحمد بسيوني وأحمد رفعت ومحمود قاعود للهجوم.