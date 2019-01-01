بالفيديو| قطار الأهلي يدهس إنبي بثنائية.. ويواصل تربعه على قمة الدوري

واصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالدوري، وذلك عقب انتصاره الثمين على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الأول، في الدقيقة الرابعة، ومروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 94.

الأهلي ينتزع انتصارًا ثمينًا من أنياب إنبي

ونجح الأهلي في السيطرة على وسط الميدان، وذلك منذ بداية اللقاء، وسط تراجع كبير وتكتل دفاعي من جانب لاعبي إنبي إلى حدود منتصف ملعبهم.

وفي الدقيقة 3، نجح حسين الشحات في مراوغة مدافعي الفريق البترولي ببراعة كبيرة، ليسدد كرة صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن لفريق إنبي.

وفي الدقيقة 4، حسين الشحات يفتتح التهديف للنادي الأهلي، بعد أن أحرز الهدف الأول مستغلًا بينية طويلة وضعته باتجاه المرمى، ليسدد في شباك الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 6، وفي الدقيقة السادسة عرضية من علي معلول من الجانب الأيمن، وضعها عمرو السولية برأسه ولكن مرت أعلى مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 11، كاد ينجح أحمد شكري، لاعب إنبي في أن يتعادل لفريقه أمام الأهلي من رأسية، تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ببراعة كبيرة.

وواصل الأهلي سيطرته الكبيرة على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع دفاعبي كبير من لاعبي الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 20، استلم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي تمريرة رائعة على حدود منطقة جزاء إنبي ويسدد كرة صاروخية ولكن علي فوزي مدافع الفريق البترولي نجح في إبعاد الكرة في آخر اللحظات.

وفي الدقيقة 24، الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول ينفذ الضربة الركنية قصيرة مع حسين الشحات الذي راوغ ثم أرسل تمريرة لصالح جمعة الذي نفذ عرضية ولكنها خرجت لركنية أخرى بعد تدخل البلعوطي حارس إنبي، قبل أن تصل لحمدي فتحي.

وشهدت الدقيقة 26، اعتراضات كبيرة من لاعبي النادي الأهلي، على حكم اللقاء، لعدم احتسابه ركلة جزاء أمام إنبي، وذلك بعد اصطدام الكرة بيد أحد مدافعي الفريق البترولي، داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 29، سدد محمود غالي، لاعب وسط إنبي كرة صاروخية على حدود منطقة جزاء الأهلي، لكن مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 31، سدد وليد أزارو كرة قوية من داخل منطقة جزاء إنبي مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق البترولي بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 36، سدد ياسر إبراهيم رأسية من داخل منطقة جزاء إنبي، مرت أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 38، سدد عمرو السولية، لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء إنبي، تصدى لها ببراعة البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 44، كاد أن يضاعف حسين الشحات النتيجة للأهلي من انفراد تام بحارس مرمى إنبي البلعوطي، لكن الأخير نجح في الإمساك بالكرة قبل أن يسددها الشحات.

وقبل بداية الشوط الثاني، عاتب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي حكم المباراة محمد عادل بسبب بعض قراراته التحكيمية في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبي الأهلي سيطرتهم على وسط الميدان، وذلك وسط تراجع دفاعي كبير من لاعبي الفريق البترولي.

وشهدت الدقيقة 51، اعتراضات كبيرة من لاعبي النادي الأهلي، والجهاز الفني للفريق الأحمر على محمد عادل حكم اللقاء لعدم احتسابه ركلة حرة غير مباشر لـ أزارو، بعد تدخل قوي عليه من إبراهيم يحيى لاعب إنبي، إذ رأى حكم المباراة أن تدخل مدافع إنبي كان على الكرة فقط وليس على قدم وليد أزارو.

وفي الدقيقة 57، أجرى علي ماهر، المدير الفني للفريق البترولي، أول تغييرات فريقه بنزول عمر فتحي محل أحمد شكري.

وانحصر اللعب بعد ذلك خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني بين فريقي الأهلي وإنبي في منتصف الميدان.

في الدقيقة 64 أجرى الأهلي أول تغييراته بنزول وليد سليمان على حساب صالح جمعة.

وفي الدقيقة 65 عرضية مميزة من الجهة اليسرى عن طريق علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر وصلت لعمرو السولية والذي سدد كرة ضعيفة في منتصف مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 66 أجرى إنبي ثاني تغييراته بنزول شيدراك لوكومبى على حساب محمود قاعود.

وفي الدقيقة 72 كاد ينجح المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي في إحراز ثاني أهداف فريقه في شباك إنبي، إلا أن البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي كان لها بالمرصاد، وتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 76 أجرى إنبي آخر تغييراته بنزول أبو بكر ديارا محل محمود غالي.

وفي الدقيقة 77 رد الأهلي بتغيير جديد بنزول جيرالدو على حساب حسين الشحات.

وفي الدقيقة 78 اخترق وليد سليمان منطقة جزاء إنبي من الجهة اليسري، أطلق قذيفة مدوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 85 أجرى الأهلي آخر تغييراته بنزول مروان محسن محل أزارو.

وفي الدقيقة 86 سدد أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي رأسية قوية مرت أعلى مرمى إنبي بقليل.

وفي الدقيقة 87 سدد جيرالدو قذيفة صاروخية من على حدود منطقة جزاء إنبي مرت أعلى المرمى بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 92 قاد رمضان صبحي هجمة خطيرة من الجانب الأيسر، مخترقَا بذلك منطقة جزاء إنبي ويمرر تمريرة رائعة لوليد سليمان يسددها ضعيفة بين إيدي البلعوطي حارس مرمى الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 94 نجح مروان محسن في إحراز ثاني أهداف الأهلي من تسديدة قوية.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الأهلي إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما توقف رصيد إنبي عند 36 نقطة في المركز التاسع.