عاجل| الزمالك يوجه دعوة للرئيس السيسي لحضور نهائي الكونفدرالية

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه تم توجيه دعوة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، المقرر له يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات خلال "فيديو" نشره: " وجهنا رسالة لرئيس الجمهورية من أجل حضور المباراة الهامة، حيث سيتم حصول فريق مصري على أول بطولة أفريقية في عهده، وبصفته أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي".

ويلتقي الفريق الأبيض، أمام نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في الثانية عشر منتصف الليل، بتوقيت مصر، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث نجح في الصعود بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، في الدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيًا بدون أهداف.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

وضمت قائمة الزمالك للمباراة كل من:حراسة المرمي: محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح - محمد منصف.

الدفاع: محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - محمود الونش.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - محمود كهربا - أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أحمد زيزو خط الوسط.

في خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.

وتم استبعاد كلا من محمد عنتر وخالد بوطيب ومصطفي فتحي وفرجاني ساسي.

وتوجه الفريق إلى المغرب أمس ويرأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها أيضا الثنائي أحمد جلال إبراهيم واللواء علاء مقلد، عضوي مجلس الإدارة.

ويدخل الزمالك لقاء نهضة بركان المغربي وبقائمته حارس مرمى وحيد وهو عمر صلاح، بعد حصول الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش على كارت أحمر في لقاء النجم الساحلي التونسي الأخير في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، وتأكد غيابه عن مباراة الذهاب أمام بطل المغرب فضلا عن إصابة عماد السيد.