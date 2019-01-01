هدف الأهلي: توريس مثلي الأعلى.. وسنفوز على الزمالك بنهائي الكونفدرالية

كشف التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان، عن أن مثله الأعلى الأسباني فرناندو توريس، مؤكدا أنه يتمنى السير على خطا حامل كأس العالم مع "الماتادور".

ويسعى النادي الأهلى إلى الحصول على خدمات لابا كودجو، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويمكن للمارد الأحمر التوقيع معه في الصيف مجانًا.

ووفقًا لصحيفة "هيسبريس" المغربية، قال كودجو: "أنا لاعب حاليا في نهضة بركان وفخور باللعب مع الفريق البرتقالي، فرناندو توريس لاعب منتخب إسبانيا السابق مثلي الأعلى وأتمنى أن أسير على خطاه".

مهاجم نهضة بركان يؤكد قدرة فريقه على هزيمة الزمالك

وأضاف المهاجم التوجولي: "عندما نصل للمباراة النهائية في البطولة الكونفدرالية فهذا بمثابة الفوز بالكأس، سنتسلح بالانسجام بعد ذلك لدينا طاقم ومدرب يقومون بعمل جيد.. وسنفوز على الزمالك في النهائي".

وسيكون المهاجم التوجولي صاحب الـ 27 عامًا، ضمن تشكيلة نهضة بركان التي ستواجه الزمالك في المغرب، يوم الإثنين 20 مايو الجاري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 مايو على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كودجو يتصدر قائمة هدافي الدور المغربي برصيد 18 هدفًا، كما سجل سبعة أهداف في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.