خاص| فاتورة سيارة حمدي النقاز تفضح كذب رئيس الزمالك

يكشف "الوطن سبورت" مفاجأة جديدة في واقعة القبض على التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بسبب قيادته لسيارة بدون لوحات معدنية.

وحصل "الوطن سبورت" على نسخة من فاتورة شراء النقاز سيارته، وأظهر الاطلاع عليها مفاجأة، إذ كانت بتاريخ 17 ديسمبر 2018، أي أن اللاعب اشتراها منذ 6 أشهر كاملة ولم يضع لوحات معدنية عليها، ما يكذّب ادعاء رئيس الزمالك، والذي أكد في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، أن اللاعب اشترى السيارة منذ 48 ساعة فقط، ما أخر وضع لوحات معدنية عليها.

ووفقا للمادة 80 من قانون المرور الجديد حددت عقوبة قيادة سيارة بدون لوحات أو غير مرخصة بالحبس 6 شهور والغرامة من 2000 إلى 4000 جنية أو أيهما.

رئيس الزمالك يكشف كواليس القبض على حمدي النقاز

وكان رئيس الزمالك، قال في فيديو نشره على صفحته الرسمية عبر فيس بوك: "تم توقيف حمدي النقاز في لجنة مرورية أصرت على اصطحابه للقسم بسبب قيادته لسيارة لا تحمل لوحات معدنية، رغم أن اللاعب كان عائدا من معرض السيارات ووعده صاحب المعرض بمنحه اللوحات المعدنية خلال 48 ساعة".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "أن لاعب الزمالك احتجز لمدة 5 ساعات تناول خلالها وجبة إفطار رمضان داخل القسم، وتم تحويله للنيابة التي أخلت سبيله بكفالة ألف جنيه، ثم عاد للقسم مرة أخرى حتى تسدد قيمة الكفالة قبل إخلاء سبيله".

وتعود تفاصيل واقعة القبض على حمدي النقاز، إلى إيقاف اللاعب في مدينة الشيخ زايد من قبل لجنة شرطة، في أثناء قيادته للسيارة بدون لوحات معدنية، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية، قبل أن يخرج اللاعب بكفالة قدرها ألف جنيه ويتمكن من السفر مع بعثة الزمالك إلى المغرب.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل بالمغرب.

وتقيم بعثة الزمالك في مدينة السعيدية المغربية التي تبعد عن بركان بنصف ساعة، ويلتقي الفريق الأبيض ذهابا مع نهضة بركان المغربي الأحد المقبل، فيما يقام لقاء الإياب بمصر يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته.