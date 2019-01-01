شاهد بالصور مران الزمالك الأول بالمغرب استعدادا لنهائي الكونفدرالية

خاض الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته الأولى في المغرب اليوم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وينشر "الوطن سبورت" صور مران الفريق الأبيض، استعدادا للمباراة الهامة، حيث عقد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون له، بملعب مدينه السعيدية.

تحدث خلالها للاعبين على أهمية مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل، وطلب المدير الفني، ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويلتقي الفريق الأبيض، أمام نهضة بركان، بعد غدا الأحد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد نجاحه في تخطي النجم الساحلي التونسي، بالدور نصف النهائي بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد، والتعادل في العودة سلبيًا بدون أهداف.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى مدينة وجدة المغربية فجر اليوم الجمعة، استعدادا لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر لها الأحد المقبل.

وطلب كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، فرض السرية التامة على تدريبات الفريق بالمغرب، خوفاً من وجود جواسيس من جانب الفريق المغربى، كما طلب "جروس" أيضاً عدم وجود أى شخص داخل فندق إقامة البعثة لتجنب وجود أية مضايقات من جانب نادي نهضة بركان المغربي، كما حدث قبل مباراة الصفاقسي التونسي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية، بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين بالشكل الكامل وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب.