اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا تنشر صورا جديدة لتميمة البطولة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية رقم 32، والتي تستضيفها مصر، عن تميمة البطولة "توت".

ونشرت اللجنة المنظمة، صورا جديدة للتميمة "توت" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

صور جديدة لتميمة كأس أمم أفريقيا

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية رقم 32 على مستوى المنتخبات، في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتقام البطولة لأول مرة، بمشاركة 24 فريقا، مقسمين على ست مجموعات، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، ومعه زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.