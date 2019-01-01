جروس يعلن تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها اليوم بالمغرب.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

وسوف يبدأ السويسري جروس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء على مقاعد البدلاء: حازم امام - ايمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد احداد - محمد ابراهيم - محمود الونش.