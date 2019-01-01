الأهلي يدرس التضحية بأحد كبار الفريق لشراء الصفقات الجديدة

نقلًا عن العدد الورقي

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادى الأهلى للتضحية بأحد نجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرضه للبيع للاستفادة مادياً عقب نهاية الموسم، لإنعاش خزينة النادى فى التعاقد وتدعيم الفريق بلاعبين جدد فى المراكز التى يحتاجها قبل خوض غمار الموسم الجديد، وذلك لضمان المنافسة على كل الألقاب وتعويض خسارة لقبى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والبطولة العربية.

شكوى للاعبي الأهلي من لاسارتي

فى سياق متصل، اشتكى أكثر من لاعب داخل الفريق وتحديداً المستبعدين من حسابات الأوروجويانى مارتن لاسارتى، من التهميش المتعمد لهم وعدم النظر إليهم أو تقييم أدائهم والحكم على مستواهم، ونقل أكثر من لاعب داخل الفريق لمدير الكرة، سيد عبدالحفيظ، غضبهم الشديد من سوء معاملة لاسارتى لهم فى المران، بتجاهلهم وعدم النظر إليهم، وطلب عبدالحفيظ من الغاضبين عدم افتعال أى مشكلات خلال الفترة الصعبة الحالية، وتجاوزها للحفاظ على لقب الدورى، وبعدها يمكن النظر فى كل الأمور، ووضع تقييم شامل للجميع.

وفى سياق آخر، بدأ الجهاز الفنى فى تجهيز هشام محمد لاعب الوسط، للمشاركة فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن بطولة الدورى الممتاز، وذلك لتعويض غياب حمدى فتحى الذى سيغيب عن المباراة للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام إنبى، وعلى الرغم من جاهزية حسام عاشور للمباراة إلا أن هناك تحفظاً على الدفع به فى وسط الملعب، وبات الخيار الأخير عند المدير الفنى بعد هشام محمد، وأحمد فتحى الذى يدرس الجهاز الدفع به فى الوسط على أن يعود محمد هانى للجبهة اليمنى.

ومن جهة أخرى، يصل محمد محمود لاعب وسط الأهلى من ألمانيا غداً الثلاثاء لخوض مرحلة جديدة من العلاج والتأهيل من جراحة الرباط الصليبى، وتردده بين مصر وألمانيا خلال الشهور الماضية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الجديدة بعض الجوانب البدنية فى الجيم، فيما نصح الطبيب الألمانى بعدم عودة محمد محمود للملاعب قبل مرور 10 أشهر من إجرائه العملية.