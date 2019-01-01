أحدث الأخبار

أخر الأخبار

محمد محمود يصل من ألمانيا غدًا

رزاق سيسيه على أعتاب النجم الساحلي

أمير مرتضى: الخسارة من نهضة بركان معقولة وننتظر دعم الجماهير في المدرجات

نهاية درامية لموسم ريال مدريد الكارثي محليًا وأوروبيًا

كودجو يطالب إدارة الزمالك بعدم الدخول في مفاوضات معه لحين انتهاء الكونفدرالية

03:43 ص | الإثنين 20 مايو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
كودجو يطالب إدارة الزمالك بعدم الدخول في مفاوضات معه لحين انتهاء الكونفدرالية

لابا كودجو

أخبار متعلقة

نقلًا عن العدد الورقي،،،،

طلب الكونغولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، من مسئولى الزمالك الانتظار حتى الانتهاء من مباراة العودة، للدخول فى مفاوضات حول توقيعه للفريق الأبيض.

وشدد المهاجم الدولي التوجولي صاحب الـ 27 عامًا على أنه لم يحسم موقفه من العروض الكثيرة التى وصلته، سواء من الأهلى المصرى، والترجى التونسى ووفاق سطيف الجزائرى، والهلال السعودى.

وأشار إلى أن كل تركيزه خلال الفترة الحالية ينصب فى العمل مع فريقه على الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب نهضة البركان ينفي رحيل لابا كودجو نهاية الموسم

وأكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي في تصريحات خاصة سابقة لجريدة "الوطن"، أن مهاجم الفريق التوجولي لابا كودجو، لن يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "نحن متمسكون ببقائه وإدارة النادى ستجدد تعاقده بعد انتهاء البطولة، ولن ينتقل إلى الأهلى أو الزمالك لأنه ليس للبيع".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان من جديد في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد، الموافق 26 من شهر مايو الجاري.

 وسجل لابا كودجو رفقة نهضة البركان هذا الموسم ببطولة الدوري المغربي 18 هدفًا، من إجمالي 18 مباراة شارك فيها رفقة الفريق.

الجدير بالذكر أن الزمالك سقط أمام نظيره نهضة البركان بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، سجله لابا كودجو، في الدقيقة 94 من زمن اللقاء.

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يتحفز لاستعادة أمجاده الأفريقية

استطلاع رأى

  • لاتسيو

    لاتسيو

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • بولونيا

    بولونيا

  • الدحيل

    الدحيل

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الهلال السعودي

    الهلال السعودي

  • نهضة البركان

    نهضة البركان

  • 1

    :

    0

    12:00 AM

    الكونفدرالية
  • الزمالك

    الزمالك

الأكثر قراءة

ثورة في بيراميدز.. 4 سيناريوهات من تركي آل الشيخ للمنافسة على الدوري

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تفاصيل حريق الأهلي في الجزيرة
13 فردًا مهددون بالرحيل عن بيراميدز و"جيسوس ورينارد" مرشحان لقيادة الفريق