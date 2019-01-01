كودجو يطالب إدارة الزمالك بعدم الدخول في مفاوضات معه لحين انتهاء الكونفدرالية

نقلًا عن العدد الورقي،،،،

طلب الكونغولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، من مسئولى الزمالك الانتظار حتى الانتهاء من مباراة العودة، للدخول فى مفاوضات حول توقيعه للفريق الأبيض.

وشدد المهاجم الدولي التوجولي صاحب الـ 27 عامًا على أنه لم يحسم موقفه من العروض الكثيرة التى وصلته، سواء من الأهلى المصرى، والترجى التونسى ووفاق سطيف الجزائرى، والهلال السعودى.

وأشار إلى أن كل تركيزه خلال الفترة الحالية ينصب فى العمل مع فريقه على الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب نهضة البركان ينفي رحيل لابا كودجو نهاية الموسم

وأكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي في تصريحات خاصة سابقة لجريدة "الوطن"، أن مهاجم الفريق التوجولي لابا كودجو، لن يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "نحن متمسكون ببقائه وإدارة النادى ستجدد تعاقده بعد انتهاء البطولة، ولن ينتقل إلى الأهلى أو الزمالك لأنه ليس للبيع".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان من جديد في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد، الموافق 26 من شهر مايو الجاري.

وسجل لابا كودجو رفقة نهضة البركان هذا الموسم ببطولة الدوري المغربي 18 هدفًا، من إجمالي 18 مباراة شارك فيها رفقة الفريق.

الجدير بالذكر أن الزمالك سقط أمام نظيره نهضة البركان بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، سجله لابا كودجو، في الدقيقة 94 من زمن اللقاء.