جروس: سنقاتل في مباراة العودة لتحقيق اللقب

أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، بانه حزين للغاية ، بالهدف القاتل الذى اهتزت به شباك الفريق في الوقت القاتل من المباراة.

وأكد جروس ، سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيق الفوز ، وتعويض الخسارة ، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة ايجابية بالمغرب.

وأشار المدير الفني للزمالك ، دخلنا مباراة الذهاب ، لتحقيق نتيجة ايجابية ، لكن نجح الفريق المغربي ، في تسجيل هدف في اللحظات الاخيرة من الشوط الثاني.

وأضاف جروس ، سنحاول التعويض في مباراة العودة بالقاهرة ، من أجل تحقيق البطولة الافريقية ، وسنعالج الاخطاء سريعا ، والهدف جاء من هجمة مرتدة للفريق المغربي.

وكشف جروس ، بان لاعبي فريقه خلال المباراة حاولوا التسجيل ، لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققه ، وفريق نهضة بركان منافس قوي ، ويضم مجموعه من اللاعبين المميزين.

ووعد المدير الفني ، الجماهير الزملكاوية ومجلس الادارة بالتعويض في مباراة الاياب بالقاهرة , وتحقيق نتيجة ايجابية تمنحنا لقب الكونفدرالية.

ونجح فريق نهضة بركان المغربي في خطف انتصار قاتل أمام الزمالك بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي جمع الفريقين على الملعب البلدي بالبركان، مساء الأحد.

وأحرز المهاجم الدولي التوجولي الخطير لابا كودجو هدف انتصار الفريق المغربي الوحيد، في الدقيقة 94 من زمن تلك المواجهة.

وشهدت المباراة تألق لافت للنظر وكبير من الحارس الثالث للفريق الأبيض عمر صلاح، والذي أنقذ مرمى فريقه من عدة أهداف محققة ومؤكدة أمام الفريق المغربي.

وواجه الزمالك أزمة كبيرة في تلك المباراة، ويعود السبب في تلك الأزمة لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

سيفتقد الزمالك مجهودات كلًا من التونسي حمدي النقاز، والكهاجم عمر السعيد، في مباراة العودة، بعد حصولهم على الإنظار الثاني، بينما يعود الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" لعرين الفارس الأبيض، بعد إنتهاء الإيقاف الذي تعرض له في مباراة اليوم، أثر طرده أمام النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان من جديد في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد، الموافق 26 من شهر مايو الجاري.