ثروت سويلم: طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان الأربعاء

أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكانفيدرالية، قد تطرح بعد غد الأربعاء للجماهير.

وأشار سويلم، إلى أن طرح التذاكر سيتم عقب ختمها من جانب الجهات الأمنية غدا الثلاثاء، على أن يتم طرحها الأربعاء أمام الجماهير.

1000 تذكرة لكل منطقة

في ذات السياق، كان سويلم، قد كشف عن وجود مقترح لتوزيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح سويلم، أن هناك مقترحا بمنح 1000 تذكرة لكل منطقة تابعة لاتحاد الكرة، بحيث يتم منح الفرصة لجماهير الزمالك في كل المحافظات لدعم فريقها في المباراة الحاسمة أمام الفريق المغربي.

وخسر الزمالك ذهابا أمام نهضة بركان بالمغرب بهدف دون رد، وجاءت خسارة الفريق الأبيض بشكل درامي بعد أن حافظ لاعبو الزمالك على نظافة شباكهم طوال 94 دقيقة، حتى جاء هدف نهضة بركان القاتل بالدقيقة الأخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع، عن طريق مهاجمه التوجولي لابا كودجو.

وتقام مباراة الإياب في برج العرب الأحد المقبل، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدفين دون رد، لحصد لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.