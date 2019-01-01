خاص| وكيل أعمال رمضان صبحي يرد على استبعاده من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

علق نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، على استبعاد اللاعب من قائمة منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وشهدت قائمة المنتخب المصري جدلًا واسعا بعد استبعاد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن سبورت"، "مع احترامي للجهاز الفني ولكن الجميع شاهد على ما يقدمه رمضان صبحي مع النادي الأهلي.. وكيف لاعب صغير السن وبكل هذه الخبرات مع المنتخب الوطني والدوري الإنجليزي ويشارك بصفة مستمرة مع النادي الأهلي أن يغيب عن هذا الحدث".

وأضاف شوقي: "توقعت غياب رمضان صبحي عن صفوف قائمة المنتخب وكما ذكرت ليست لأسباب فنية على الاطلاق".

وعن أن سبب عدم اختيار رمضان للمنتخب بسبب وكيل لاعبين قريب من أجيري قال نادر: "مش حابب أتكلم في تفاصيل الموضوع ده وهرجع وأقول دي مصلحة منتخب مصر لكن في علامات استفهام على اختيار لاعبين على غرار علي غزال وأحمد أبو الفتوح واستبعاد لاعبين ممتازين".

وجاءت قائمة المنتخب الوطني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش( الزمالك) – أحمد الشناوي (بيراميدز) – محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (سموحة)

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ( سموحة) – محمود علاء (الزمالك) – أحمد أيمن منصور (بيراميدز) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أحمد المحمدي (استون فيلا الإنجليزي) – محمود حمدي الونش ( الزمالك) – أيمن أشرف ( الأهلي)– عمر جابر (بيراميدز) – أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) – علي غزال (جويزهو زيتشينج الصيني)

الوسط: نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – وليد سليمان (الأهلي) – عبدالله السعيد (بيراميدز) – محمد النني (أرسنال) – طارق حامد (الزمالك) – عمرو وردة ( اتروميتوس اليوناني)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – أحمد علي كامل ( المقاولون العرب) – مروان محسن (الأهلي) – أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) – محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي).