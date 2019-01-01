أحمد الشيْخ يُغادر مران الأهلي للإصابة

غادر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الجمعة، متأثرًا بإصابته في القدم.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية في القدم خلال التقسيمة، حيث خضع للكشف الطبي قبل أن يغادر ملعب التتش رفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب مواجهة الإسماعيلي، الأربعاء، في اللقاء الذي كان مؤجلا من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

انطلاق اجتماع مجلس الأهلي الطارئ لحل أزمة مباريات الدوري

انطلق قبل قليل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من أجل مناقشة أزمة مباريات الدوري الممتاز بمقر النادي بالجزيرة.

ويناقش مجلس الأهلي في اجتماعه الذي انطلق منذ دقائق قليلة، كيفية الرد على اتحاد الكرة واتخاذ القرار المناسب بما يخدم مصلحة النادي، بعد الاعتراض على استمرار بطولة الدوري لبعد منافسات أمم أفريقيا.

وعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مطولًا بعد ظهر الأمس مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للتشاور حول موقف القلعة الحمراء، من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية، لاسيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، سواء في المقدمة أو بين الأندية، التي تصارع لأجل الهروب من الهبوط.

وخلال الاجتماع، شرح سيد عبد الحفيظ، رؤية الجهاز الفني، بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم، ومواعيد مباريات الأهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة، وموافقته على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال 8 مباريات، وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة، وانتظارًا لاطلاع الكل بمسئولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة.

وتابع بيان الأهلي، أن الخطيب وعبد الحفيظ، تطرقا أيضًا لقراءة في مواعيد المباريات المتبقية الترتيب، الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وأداء جميع الفرق لمبارياتها في أجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة.

اجتماع هام بين الخطيب وسيد عبد الحفيظكما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة، بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة، والتي استمرت قرابة الساعتين إلى الضرر البالغ، الذي سوف يلحق بكل الأندية، حال تأجيل بعض المباريات، لما بعد كأس الأمم الأفريقية (٦٠ يومًا)، الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد، وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق أخرين.

واختتم البيان، أن الضرر، الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية، التي ستشارك في البطولات الأفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة، وهي فترة لاتكفي لعملية الإحلال والإبدال، التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم، هذا وتستمر المشاورات بين محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غدًا يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار، الذي يحفظ حقوق النادي.