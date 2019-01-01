رغم الإيقاف.. رئيس الزمالك يعلن حضوره نهائي الكونفدرالية في برج العرب

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه سيحضر مباراة الأبيض ونهضة بركان، والتي ستقام غدا في العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وقال «مرتضى» خلال تصريحات تلفزيونية: "سأحضر المباراة من الملعب وسأحتفل مع اللاعبين باللقب، لأنه لا يمكن أن يكون الزمالك في المباراة النهائية ولا أحضر".

وأضاف رئيس الزمالك: "حققنا عائد تاريخي من عملية بيع التذاكر والذي وصل إلى 3 مليون جنيه، رغم أن سعر التذكرة رخيص، وبلغ 50 جنيها للدرجة الموحدة و100 للدرجة الأولى".

رئيس الزمالك يعتذر للاتحاد الأفريقي

وتقدم رئيس نادي الزمالك بخطاب إعتذار للاتحاد الإفريقي الكاف وسحب القضية المرفوعة ضد الكاف مؤخرا، اعتراضا على قرار منعه الذي صدر في وقت سابق من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد أن رئيس الزمالك، سيكون حاضرًا نهائي مباراة الكونفدرالية الأفريقية الذي يجمع فريقه ضد نهضة بركان المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في العاشرة مساءا ومن المنتظر أن يساند الزمالك أكثر من 50 ألف مشجع عقب نفاذ التذاكر التي خصصها النادي لجماهير القلعة البيضاء على مدار الأيام الماضية.

ونفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي.

وكان رئيس الزمالك، قد أشرف اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء حيث توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، على مقر النادى، عقب صلاة الجمعة، لشراء التذاكر.

وعلى جانب أخر، أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها غدا، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركانفي حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح – محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع: محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – محمود علاء – حازم امام – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – أيمن حفنى – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو – محمد عنتر.

في خط الهجوم: خالد بو طيب – حميد احداد.