الأرقام تنصف الأهلي.. الأحمر لعب مباريات أكثر من الزمالك في 72 ساعة

تبقى دائمًا لغة الأرقام بمثابة خير دليل عند الاحتكام إليها فى أى أزمة تتصدر المشهد حيث تكشف الأرقام خوض 13 مباراة كانت الفوراق الزمنية بين كل مباراة منها 72 ساعة فقط فى الوقت الذى يرفض فيه الزمالك فى الوقت الحالي خوض المباريات الخمس المتبقية له فى الدوري فى الفترة الزمنية المتبقية قبل انطلاق أمم افريقيا وتحديدًا بخوض مباراة كل 72 ساعة كما سبق وان فعلها الاهلي.

لغة الأرقام لا تكذب في هذا الصدد حيث تستعرض السطور التالية كل ما يتعلق بالمباريات الـ13 التى خاضها الأهلي هذا الموسم كل 72 ساعة، مقارنة بما حدث مع الزمالك

كانت البداية مع وادي دجلة يوم 21 أغسطس واعقبها مباراة حرس الحدود يوم 24 من الشهر ذاته.

كما لعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري يوم 7 أكتوبر، وعاد لمواجهة الترسانة يوم 10 من الشهر ذاته فى كاس مصر بالإضافة الى مواجهة جيما أبا جيفار الأثيوبي يوم 14 ديسمبر ثم عاد لمواجهة النجوم يوم 17 من الشهر ذاته.

وخاض الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير ثم واجه انبي يوم 5 من الشهر ذاته وبعدها واجه حرس الحدود يوم 8 من الشهر نفسه.

الأهلي خاض عدد مباريات أكثر من الزمالك

وواصل الأهلي تحدي الزمن وضغوط الجبلاية بخوض مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس ثم واجه الاتحاد السكندري يوم 2 أبريل قبل ان يواجه الأهلي مصر المقاصة يوم 10 ابريل وبعدها واجه الترجي التونسي يوم 13 من الشهر ذاته.

ما سبق يبقى حلقة واحدة من سلسلة تضحيات قدمها النادي الاهلي (ألحقت بفريق الكرة أضرارًا عديدة) هذا الموسم فى الوقت الذى يرفض فيه المنافس الذى خاض مباريات اقل كل 72 ساعة وفقًا ايضا لما تستعرضه السطور التالية.

الزمالك خاض 8 مباريات فقط بفارق 5 مباريات كاملة عن الاهلي كل 72 ساعة على النحو التالي:

واجه الزمالك انبي يوم 17 فبراير ثم طلائع الجيش يوم 20 قبل ان يواجه نصر حسين داي الجزائري يوم 17 مارس ثم المقاولون يوم 20 من الشهر ذاته وعاد الزمالك لمواجهة المصري يوم 11 ابريل ثم حسنية اغادير المغربي يوم 14 من الشهر ذاته قبل ان يواجه وادي دجلة يوم 9 مايو وبعدها الداخلية يوم 12 من ذات الشهر.