الأهلى يرفض التراجع عن تهديده بالانسحاب من الدورى.. ويقترب من لاعب «النجوم»

رفضت إدارة النادى الأهلى كل المحاولات، خلال الساعات الأخيرة، من أجل إثنائها عن القرارات التى أصدرها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول الجمعة، والذى شهد تهديداً بالانسحاب من البطولة حال تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية وحفظ حق النادى الأهلى المشروع فى الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين الحالى والمقبل، وبما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادى بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل النادى أنه لا تراجع ولا استسلام عن هذه القرارات الخمسة التى أصدرها المجلس، مشدداً على أن جميعها حقوق ولا بد من تنفيذها كاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن تمييز أندية بعينها دون الأخرى.

على جانب آخر، كثف مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع عمرو السيسى، لاعب وسط فريق النجوم، من أجل التعاقد معه فى موسم الانتقالات الصيفى المقبل من أجل تدعيم وسط الملعب بسبب تذبذب مستوى اللاعبين الحاليين، فضلاً عن كبر سن حسام عاشور وتراجع مستواه بشكل كبير.

وكشف مصدر بالنادى عن دخول المارد الأحمر بقوة فى المنافسة على ضم «السيسى»، الذى لفت الأنظار هذا الموسم بالدورى، وقدم مستويات طيبة مع النجوم رغم هبوط الفريق للدرجة الثانية بشكل رسمى، حيث يتميز بمواصفات جيدة للاعب الوسط، فضلاً عن سنه المناسبة، حيث يبلغ من العمر 25 عاماً.

وحصل الأهلى على موافقة «السيسى» للانتقال للأحمر مطلع الموسم المقبل لكن تبقى الأزمة فى الحصول على موافقة إدارة النجوم برئاسة محمد الطويلة، حيث لم يمنح مسئولى الأهلى رداً حتى الآن بشأن طلب ضم اللاعب، خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تحيط بالفريق الأول منذ تأكد هبوطه للدرجة الثانية، ويسعى مسئولو الأهلى لحسم الأمور بشكل سريع.

«لاسارتى» يترقب موعد مباراة المقاولون بعد اجتماع اتحاد الكرة.. الفريق يواصل تدريباته

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الأحد استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، فى الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدورى، ويترقب الجهاز الفنى موقف اتحاد الكرة ولجنة المسابقات من الموعد الجديد لمباراة المقاولون العرب، خلال الاجتماع الذى سيتم عقده غداً الاثنين لحسم موعد المباريات الأخيرة للأندية فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

«لطفى» جاهز للمشاركة.. وإصابة «الشيخ» بجزع فى الأنكل

وأعلن الجهاز الفنى جاهزية على لطفى، حارس مرمى الفريق، وتعافيه من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة، وشارك الحارس بقوة فى تدريبات حراس المرمى وبات لائقاً من الناحية الطبية للمشاركة فى التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة، علماً بأنه حصل على حقنة فى ركبته للتعافى من خشونة الركبة وذلك بالتوازى مع البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

فيما كشف الجهاز الطبى عن حالة أحمد الشيخ، مؤكداً أن اللاعب يعانى من الإصابة بجزع فى أنكل القدم، وذلك بعد أن أثبتت الأشعة ذلك، عقب مغادرته مران الفريق الجماعى مساء الجمعة، متأثراً بإصابته فى الأنكل.