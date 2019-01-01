أجيري: منتخب مصر له الأفضلية في الفوز ببطولة أفريقيا.. لدينا محمد صلاح

أكد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة لديهم أفضلية في الفوز بكأس الأمم الأفريقية في ظل إقامة البطولة بمصر.

وقال أجيري في تصريحاته لقناة تيم سبورت، والتي انطلق بثها مساء اليوم:"مصر لديها أفضلية في التتويج بالبطولة في ظل إقامة البطولة بمصر".

وأضاف:"كما أن منتخب مصر يمتلك محمد صلاح أفضل لاعب في القارة الأفريقية، وهو ما سيكون عامل كبير في الفوز باللقب".

ويحل خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، ضيفا على قناة تايم سبورت، في انطلاقاتها الأولى، للحديث عن أخر استعدادته لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التي ستحتضنها مصر منتصف يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، عبر نسخة قناة تايم سبورت الأرضية، والتى ستشهد الانطلاق من مصر في 21 من شهر يونيو المقبل، على أن تتيح للمشاهدين متابعة مباريات البطولة، من خلال تغطية مميزة ستقوم بها داخل وخارج الملعب، ستتضمن نقل كواليس اللقاءات.

يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت" كوكبة من النجوم، منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم.

وتقرر أن يبدأ بث القناة بشكل رسمي اليوم، وتردد القناة عبر نايلسات هو 11449 أفقي، بمعادل ترميز 27500، أما البث الأرضي سيكون عبر UHF 32.

واستقر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر 6 يونيو المقبل، استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، تمهيداً لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.

وشملت القائمة كل من: أحمد المحمدي، استون فيلا الإنجليزي، وليد سليمان، الأهلي، عبد الله السعيد، بيراميدز، أحمد علي كامل، المقاولون العرب، محمد النني، أرسنال الانجليزي، محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) - أحمد حجازي، ويست بروميتش الانجليزي، عمر جابر، بيراميدز، أحمد الشناوي، بيراميدز، مروان محسن، الأهلي.

كما ضمت: محمد أبوجبل، سموحة، طارق حامد، الزمالك، أحمد حسن كوكا، أوليمبياكوس اليوناني، علي أحمد "غزال"، فيرنس البرتغالي، محمود حسن "تريزيجيه"، قاسم باشا التركي، عمرو وردة، أتروميتوس اليوناني، أيمن أشرف، الأهلي، محمد الشناوي، الأهلي، محمود حمدي "الونش"، الزمالك، باهر المحمدي، الإسماعيلي، أحمد أيمن منصور، بيراميدز، نبيل عماد "دونجا"، بيراميدز، محمود عبد الرحيم "جنش"، الزمالك، محمود علاء، الزمالك، أحمد أبو الفتوح، سموحة.