كواليس الساعات الأخيرة فى معسكر الزمالك قبل النهائي الافريقي

يكشف الوطن سبورت عن كواليس معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي في برج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في العاشرة مساءا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وحرص رئيس نادي الزمالك على الاتصال بالفريق للاطمئنان على أحواله الفريق قبل مواجهة نهضة بركان وإيصال رسالة للاعبين مفادها أن الفوز فى مباراة اليوم ضرورى للغاية لحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي وأن التاريخ سيذكرهم والمكافآت الخيالية في انتظارهم.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على الاجتماع بثنايي الفريق محمود عبد المنعم كهربا ويوسف أوباما لمنحهما بعض التعليمات الفنية قبل المواجهة المرتقبة، حيث طالب جروس الثنائي بتشكيل خطورة وهجوم متواصل على حارس الفريق المغربي.

وعقد الخواجة محاضرة بالفيديو للاعبى الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس ورسم خطة المباراة.

كما قام أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بمنع اللاعبين من استخدام التليفون المحمول فى الساعات الأخيرة قبل المباراة وعدم الالتفات إلى ما يتردد على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي خشية من تعرضهم لأي ضغوط.

عبد الحفيظ: أزمة الدوري بسبب الزمالك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تأجيل 3 مباريات للزمالك بسبب أفريقيا، أدى لأزمة في الدوري.‏

وقال سيد خلال تصريحات تليفزيونية: "تأجيل 3 مباريات ‏للزمالك بسبب أفريقيا، أدي لأزمة حالية في الدوري المصري".‏

وأكمل: "لجنة المسابقات أخطرتنا منذ بداية الموسم إننا نخوض موسم استثنائي والجميع يعلم ذلك وعليه تحمل الضغوط، ‏لذلك تحملنا أثناء مشاركتنا الأفريقية".‏

وأضاف: "يجب أن يتعرض الزمالك لنفس الضفوط التي تعرضنا لها، عندما تحدث نفس الظروف".