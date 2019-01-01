بالصور| زحف كبير لجماهير الزمالك لبرج العرب قبل مباراة نهضة بركان

شهد الطريق المؤدي إلى ملعب برج العرب زحف كبير من قبل جماهير الزمالك من أجل مؤازرة القلعة البيضاء أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، حيث سيشهد ملعب برج العرب تناول جماهير الأبيض وجبة الإفطار قبل إنطلاق المباراة، حيث من المقرر أن يتم إغلاق بوابات الملعب في تمام الساعة الثامنة والنصف.

جماهير الزمالك تتناول وجبة الإفطار بملعب برج العرب

وزحفت الجماهير من مختلف محافظات مصر، فهناك بعض من الجماهير زحفت عن طريق القطارات، وهناك من زحف عن طريق الإتوبيسات في وقت مبكر من اليوم، حيث من المنتظر أن يشهد ملعب برج العرب مسرح موقعة الزمالك ونهضة بركان تواجد أكثر من 50 ألف مشجع للقلعة البيضاء.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع، من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقي، في حين حذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.

وحرص جروس على توجيه تعليمات خاصة لحازم إمام وحميد أحداد، خاصة أنهما لم يشاركا أساسيين في كثير من المواجهات السابقة، مشدداً على ضرورة ظهورهما بمستوى قوي وتنفيذ ما يطلب منهما، كما شدد على "إمام" عدم افتعال أي أزمات من شأنها الضرر بالفريق، كما طالب جميع اللاعبين بعدم استعجال تسجيل الأهداف.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.