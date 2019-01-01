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عاجل|وصول حافلة الزمالك لملعب برج العرب استعدادا لنهائي الكونفدرالية

08:20 م | الأحد 26 مايو 2019
كتب: محمد خيري وعثمان إبراهيم
عاجل|وصول حافلة الزمالك لملعب برج العرب استعدادا لنهائي الكونفدرالية

لاعبو الزمالك

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وصلت حافلة فريق نادي الزمالك لملعب برج العرب استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان مساء اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وزحفت الجماهير من مختلف محافظات مصر، فهناك بعض من الجماهير زحفت عن طريق القطارات، وهناك من زحف عن طريق الإتوبيسات في وقت مبكر من اليوم، حيث من المنتظر أن يشهد ملعب برج العرب مسرح موقعة الزمالك ونهضة بركان تواجد أكثر من 50 ألف مشجع للقلعة البيضاء.

وصول الزمالك برج العرب

جماهير الزمالك تهز مدرجات برج العربويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع، من المنتظر أن يتواجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقي، في حين حذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خوفاً من تلقي هدف ينهي آمال الفريق الأبيض في حصد اللقب.

وحرص جروس على توجيه تعليمات خاصة لحازم إمام وحميد أحداد، خاصة أنهما لم يشاركا أساسيين في كثير من المواجهات السابقة، مشدداً على ضرورة ظهورهما بمستوى قوي وتنفيذ ما يطلب منهما، كما شدد على "إمام" عدم افتعال أي أزمات من شأنها الضرر بالفريق، كما طالب جميع اللاعبين بعدم استعجال تسجيل الأهداف.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.

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