التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونهضة بركان

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونهضة بركان بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي يجمعهما بملعب برج العرب، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل حماسي، لأجل إحراز هدفه المبكر، لإرباك حسابات الفريق المغربي.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 5، بعد لمس الكرة يد مدافع نهضة بركان، إلا أن الحكم الأثيوبي طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 6، أهدر حمدي العشيري فرصة هدف محقق لنهضة بركان بتسديدة جاءت فوق مرمى الزمالك.

ورد يوسف أوباما على فرصة نهضة بركان بإهداره انفرادًا تامًا، أمام المرمى مسددًا الكرة خارج الشباك بغرابة، في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 23، أطلق إبراهيم حسن تصويبة صاروخية مرت فوق المرمى مباشرةً، ليهدر فرصة هدف محقق للزمالك.

وطالب لاعبو الزمالك مجددًا بركلة جزاء، بعد عرقلة حميد أحداد، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وفي الدقيقة 29، أرسل عبد الله جمعة عرضية من الجانب الأيسر، إلا أن رأسية أوباما مرت بجوار القائم الأيمن.

ودخل محمود جنش في مشادة مع حمدي العشيري مهاجم نهضة بركان، قبل أن يتدخل الحكم الأثيوبي باملاك تسيما ويشهر البطاقة الصفراء في وجه الثنائي.

ويسعى النادي الأبيض للثأر من نظيره المغربي، وذلك بعد انتصار نهضة البركان القاتل على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف سجله لابا كودجو في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، والذي ُأقيم الإسبوع الماضي على الملعب البلدي بالبركان.

وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني.

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد.

وجاء على دكة البدلاء كلًا من: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز.

ويسعى العملاق الأبيض اليوم لحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، لكن "قائمة الإصابات" الطويلة بمثابة تحدٍ كبير هذه الليلة.

ويتسلح الزمالك خلال مباراة نهضة بركان اليوم بعدم الخسارة نهائيًا على أرضه طوال بطولة الكونفدرالية.