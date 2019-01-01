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الغموض يُحيط بـ4 مواجهات في الجولة الأخيرة للدوري

05:48 ص | الإثنين 27 مايو 2019
كتب: محمد السيسى:
الغموض يُحيط بـ4 مواجهات في الجولة الأخيرة للدوري

درع الدوري

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سيطرت حالة من الغموض حول مصير الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، وواصلت أمس كل الفرق التى ستخوض مباريات اليوم استعداداتها، وسط حالة من التوتر بسبب التخبط الإدارى فى الجبلاية، وانتظار اجتماع اتحاد الكرة اليوم، والذى سيصدر خلاله القرارات النهائية بشأن بطولة الدورى الممتاز.

بيان الأهلي

وكان مجلس إدارة الأهلى قد أصدر بياناً من 5 بنود يهدد خلاله بالانسحاب من الدورى فى حالة عدم خوض الجولة الأخيرة من الدورى فى نفس التوقيت، وهو ما يزيد من غموض مواجهات اليوم، وأكد محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل: «لا أعلم أى شىء عن تأجيل مباراة إنبى، فريقى تدرب بشكل طبيعى، استعداداً لخوض المباراة»، وأضاف: «من الممكن أن تقام مباراة النجوم وإنبى فقط، ولكن باقى المباريات سيتم تأجيلها كون جميعها حاسمة».

ومن المقرر وفق الجدول المعلن من قبل خوض 4 مباريات فى توقيت واحد فى الساعة العاشرة مساء اليوم حيث يستضيف النجوم نظيره إنبى على ملعب بتروسبورت، ولن تمثل نتيجة المباراة أى فارق على وضع الفريقين، بعدما ضمن النجوم الهبوط إلى الدرجة الثانية، باحتلاله المركز الأخير برصيد 25 نقطة، بينما ضمن إنبى، فى الجولة الماضية البقاء بعد الفوز على المقاصة، ووصل إلى النقطة 39 فى المركز التاسع.

ويستضيف استاد الجونة المباراة الأبرز اليوم بين الجونة والإسماعيلى، والتى ستحدد مصير الجونة بشكل كبير فى الدورى، سواء بالبقاء أو الهبوط، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز لضمان الاستمرار الموسم المقبل، حيث يملك الفريق 36 نقطة فى المركز الرابع عشر، وعلى الجانب الآخر، يسعى الإسماعيلى لمواصلة النتائج الإيجابية، تحديداً بعد التعادل أمام الأهلى فى الجولة الماضية، تحت قيادة محمود جابر، المدير الفنى الجديد للفريق.

وعلى ملعب المقاولون العرب، يستضيف المقاصة نظيرة طلائع الجيش، فى مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، بعدما فقد الفريق الفيومى فرصة الوجود فى المربع الذهبى، حيث يوجد فى المركز السادس برصيد 45 نقطة، وضمن طلائع الجيش البقاء بعدما وصل إلى النقطة 40.

والمباراة الأخيرة ستكون بين الداخلية والمصرى البورسعيدى، على استاد الجيش بالسويس، ويسعى الفريق البورسعيدى لحسم المركز الرابع لضمان المشاركة فى الكونفيدرالية الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الرابع برصيد 49 نقطة، والداخلية ضمن الهبوط ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة.

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