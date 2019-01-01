عاجل| رئيس الزمالك يرفض استمرار جروس مع الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن رئيس النادي، يرفض استمرار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق علي رأس القيادة الفنية للفريق الفترة المقبلة.

ويضغط أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة على والده من أجل استمرار جروس الفترة المقبلة وخاصة أن الفريق مرتبط بمواجهات هامة في بطولة الدوري.

جروس يعلن إنتهاء عقده مع الزمالك

نوه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، إلى رحيله عن تدريب الفريق، بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عقدي انتهى مع الزمالك ولدي طموح مع النادي ولكن لن أحسم القرار النهائي إلى الآن".

جنش: شكرًا جمهور الزمالك العظيم

أبدى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، سعادته لتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، أمس الأحد بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل فريق في مجموع لقاءات الذهاب والعودة.

وقال جنش في تصريحات خاصة للوطن سبورت عقب المباراة: "شكرا جمهور الزمالك العظيم، اللى شوفناه النهاردة في الملعب كان خيال، ومبروك تحقيق كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي، وإن شاء الله القادم أفضل، والدوري ثاني ألقاب القلعة البيضاء هذا الموسم".

خزينة الزمالك تنتعش بـ21 مليون جنيه

تقرر بشكل رسمي حصول نادي الزمالك على مبلغ مالي قدر بمليون و 250 ألف دولار ما يقارب 21 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

وشهد لقاء الزمالك ونهضة بركان شد وجذب بين الفريقين، حيث كان يحتاج نهضة بركان للتعادل السلبي من أجل حصد اللقب بشكل رسمي، وشهد اللقاء أيضًا طرد مباشر لعمر النمساوي لاعب فريق نهضة بركان بعد تعمد ضرب محمود عبدالمنعم كهربا في وسط ملعب الفريق المغربي، ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الحمراء في وجه النمساوي.