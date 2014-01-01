الزمالك يحسم مصير جروس غدا

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ان ملف التجديد للسويسري جروس المدير الفني في يد رئيس النادي، وليس له دخل فيه في هذا التوقيت.

وقال "أمير" أنه سيتم عقد جلسة بين رئيس النادي والمدير الفني غدا، وجميع الاقتراحات مطروحة في التجديد لمدة موسم او الاستمرار لحين انتهاء الدوري أو رحيله في هدوء.

وكان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمس بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف دون رد أحرزه محمود علاء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

مكافأة الفوز بالكونفدرالية.. 150 ألف جنيه لكل لاعب في الزمالك

ووافق رئيس نادي الزمالك، على صرف 150 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب في الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، في إياب النهائي أمس.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن بعد المباراة، أنه تقرر صرف مكافأت خاصة وفورية للاعبين والجهاز الفني بخلاف المنصوص عليها في اللائحة، بعد تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتتويج باللقب.

وأعرب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، أمس، بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد التعادل في مجموع لقائي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

وأكد لاعب الزمالك، أن الفوز بلقب الكونفدرالية أسعد لحظة في حياته، وكان واثقا في الفوز، وإسعاد ملايين الزملكاوية، مهديا اللقب الأفريقي لرئيس النادي وجماهيره الوفية.

ونجح نادي الزمالك في فك عقدة الأندية ومنتخب مصر في النهائيات الأفريقية أخر 5 سنوات، بعدما حسم الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم يتمكن منتخب مصر وناديا الأهلي والزمالك من تحقيق أي لقب قاري، منذ 2014، عندما حسم المارد الأحمر لقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوي سبور الإيفواري، لتخسر مصر بعدها 5 نهائيات.

ونجح الزمالك في كسر نحس الفرق المصرية بالنهائيات الأفريقية، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب تبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، ليتمكن الزمالك من تحقيق اللقب بعد التفوق في ركلات الترجيح.

أضاف نادي الزمالك، بطولة قارية جديدة إلى رصيده في لعبة كرة القدم، ليصل بعددها الإجمالي إلى الرقم 12، عقب تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، أمس.

ونجح الفريق الأبيض في التفوق على نظيره المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، عقب تبادل الانتصار بين الفريقين بنتيجة 1-0 في دوري ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.