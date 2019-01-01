عاجل| لجنة المسابقات: لا تعديل على مواعيد جدول الدوري

تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة خافيير أجيري، بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر اعتبارًا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز، الذي أعلن عنه مؤخرًا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها.

اتحاد الكرة: المباريات في موعدها ولا تغيير

وأضافت اللجنة أنها بصدد الإعلان غدًا عن مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة وبطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه، أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر الشهر المقبل ، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني، الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين، طبقًا للقواعد الدولية.

ويؤكد اتحاد الكرة، أن الظرف، الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليًا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري، وفي مقدمتهم رئيس نادي الزمالك، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات، التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبًا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل.

وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد، الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين، إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة، قبل انطلاق البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.