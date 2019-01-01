عاجل| كاف يُعاقب جهاد جريشة بالإيقاف 6 أشهر بسبب مباراة الترجي والوداد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر بسبب مباراة الوداد والترجي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بتعادل الفريقين 1-1.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قام بارسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، والذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

وتضمن الخطاب، استناد الجانب المغربي على واقعتين أثناء المباراة، الأولى كانت ركلة جزاء واضحة "على حد وصفهم"، والثانية إلغاء هدفًا في الدقيقة 45، بداعي أن الكرة اصطدمت في يد مهاجم الوداد.

رئيس الوداد المغربي يهاجم جهاد جريشة

وهاجم سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي، الحكم المصري جهاد جريشة، عقب المباراة قائلًا: جريشة كانت لديه نية واضحة لظلم الوداد في مباراة الترجي، ولا يهمني أنه رأى كرة ركلة الجزاء من جميع الجهات، ولكن النية كانت واضحة لخسارة الوداد المباراة، إن كان أحمد أحمد يرضى على نفسه أن يقبل بهذه المهزلة فهذا أمر يهمه، ولكن الوداد لن يقبل بتوقيف الحكم جريشة أوغيره نريد هدفنا الذي لم يحتسبه.

وكان جريشة رد على شكوى إدارة الوداد المغربي، بتقديم شكوى ضده بسبب مباراة الأمس أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1.

ورد جهاد جريشة على الشكوى في تصريحات خاصة للوطن سبورت ضاحكًا: لا توجد مشكله في ذلك نهائيًا.

وتابع الحكم المصري: "ما دمت بتراضي المولي عز وجل بعملك ولا تفرق معاك ولله الحمد كل المسئولين عن التحكيم اشادوا بالأداء ده المهم".

وأعرب جهاد جريشة عن رضاه التام عن أدائه خلال المباراة، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة جدًا على الجميع، حيث حضر اللقاء الهام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.