أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الأهلي يحدد موقفه من مباريات الدوري والكأس في جلسة طارئة السبت

بديل جريشة في أمم أفريقيا.. 3 حكام في الصورة

بالفيديو| مشادة كبيرة بين هيجوايين ولويز.. وساري يترك تدريب تشيلسي غاضبًا

خلفا لدياز| تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة

اتجاه قوي في الأهلي للانسحاب من الدوري

10:05 م | الثلاثاء 28 مايو 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
اتجاه قوي في الأهلي للانسحاب من الدوري

الخطيب

أخبار متعلقة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تمسك النادي بموقفه الرافض لقرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال بطولة الدوري المصري عقب بطولة أمم إفريقيا.

وقال المصدر، لـ"الوطن سبورت"، إن مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا غداً الأربعاء، وسيتم خلاله إعلان قراره بشأن استكمال الدوري أو الانسحاب بعد قرار لجنة المسابقات.

وأضاف المصدر، أن الانسحاب من الدوري هو الحل الأقرب لمجلس إدارة الأهلي بعدما استقر عليه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.   

وكان مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ، مساء الجمعة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد استعرض موقف الأهلي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة، سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز، وكذا إهدار حقوق بعض الأندية جرّاء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري، والتي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها في وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف.

وتطرق المجلس إلى دراسة جدول الدوري منذ بداية الموسم، وتعاون النادي الأهلي في الكثير من الأوقات، وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثماني مباريات (ألحقت بفريق الكرة أضرارًا عديدة)، وعدم التعقيب من جانب النادي على التأجيلات المتكررة للمباريات؛ حرصًا على استقرار المسابقة، وتهدئة الأجواء؛ أملًا أن يطلع الكل بمسئولياته، ويحافظ على حقوق كل الأطراف.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشات طويلة حول الضرر البالغ الذي سوف يلحق بالنادي الأهلي مجددًا جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، وحاجته إلى فترة زمنية تكفي التجهيزات الفنية والإدارية، في ذات الوقت، ينتهي القيد الإفريقي للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية يوم 31/7/2019.. وبالتالي، لن يكون هناك وقت سوى أسبوع واحد فقط للقيام بكل ما سبق الإشارة إليه، فضلًا عن خطورة تلاحم المواسم، والتي تسببت في إصابات اللاعبين، وفقدانهم مستواهم البدني والفني.

أخبار قد تعجبك

أفراح زملكاوية فى حب الكونفدرالية الأفريقية

استطلاع رأى

  • بنما

    بنما

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    كأس العالم للشباب
  • فرنسا

    فرنسا

  • البرتغال

    البرتغال

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    كأس العالم للشباب
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • السعودية

    السعودية

  • 4

    :

    3

    08:30 PM

    كأس العالم للشباب
  • مالي

    مالي

  • جنوب إفريقيا

    جنوب إفريقيا

  • 0

    :

    1

    08:30 PM

    كأس العالم للشباب
  • كوريا الجنوبية

    كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

خاص.. جروس يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

مصدر بالأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون: مستعدون للتصعيد الدولي

الزمالك يتفرغ لمشكلات الدوري ويهدد بالانسحاب من المسابقة
ملحمة الدم والروح ملخص تتويج الزمالك بالكونفدرالية