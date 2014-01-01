اتحاد الكرة يرضى «القطبين» بالموافقة على مشاركة الصفقات الجديدة فى الكأس

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، على السماح للأندية التى تخوض المباريات المتبقية فى كأس مصر للموسم الجارى بالاستعانة بالصفقات الجديدة خلال هذه اللقاءات، منعاً للدخول فى صدامات مع الأندية، خاصة قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وحددت لجنة المسابقات موعد استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالى، لتقام قبل انطلاق الدورى فى الموسم الجديد، مثلما حدث فى موسم 2014/2015.

رئيس «المسابقات» يشدد على انتهاء الدورى قبل شهر أغسطس

وحددت لجنة المسابقات 10 سبتمبر المقبل موعداً لإقامة نهائى كأس مصر، للموسم الحالى، مع السماح للأندية بالاستعانة بالصفقات الجديدة، المقرر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد رئيس اللجنة أن القرار اتخذ بعد التأكد من استكمال مسابقة الدورى عقب بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وكشف رئيس «المسابقات» أن بطولة الدورى الحالية لن تمتد لشهر أغسطس، مشدداً على أن البطولة المحلية ستنتهى أواخر يوليو المقبل، وذلك بعد رفض الأندية فكرة استكمال المسابقة دون اللاعبين الدوليين قبل كأس الأمم الأفريقية.

مجلس الجبلاية يرفض إحالة «جريشة» للتحقيق

فى سياق مختلف، رفض مجلس اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، دعوة البعض إلى إحالة جهاد جريشة، الحكم الدولى، للتحقيق، بناءً على الخطاب المرسل من الوداد المغربى يتهم فيه الحكم المصرى بالوقوع فى أخطاء تحكيمية تم وصفها بالجسيمة خلال مباراة الفريق مع الترجى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال، وشدد مسئولو الجبلاية على أن «جريشة» تعرض لإيقاف 6 شهور من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، ومن غير المنطقى أن يقرر بعدها اتحاد الكرة إحالته للتحقيق، بدلاً من مساندته ودعمه فى أزمته الحالية. وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة التقدم بالتماس إلى «كاف» لرفع الإيقاف عن «جريشة» بعد إدارته لذهاب الدور النهائى لأبطال الدورى الأفريقى، وأكد عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد المصرى قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة فى موقف حكمه الدولى المشهود له بالكفاءة ليس على المستويين المحلى والإقليمى فقط ولكن على المستوى الدولى أيضاً، حيث شارك «جريشة» فى إدارة أكثر من بطولة عالمية أبرزها مونديال العالم بروسيا.

أضاف رئيس لجنة الحكام أن اتحاد الكرة على ثقة بأن الاتحاد الأفريقى ولجنة حكامه سينظرون بعين الاعتبار للالتماس المقدم من جانبنا، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية فى مطالبتنا بإلغاء هذا القرار، وأن هذه الأسس تؤكد أن جهاد جريشة قد أدار المباراة بكفاءة وشجاعة ونزاهة، ولم تكن هناك أخطاء من جانبه تستحق أن توقع عليه مثل هذه العقوبة.