عاجل| مرتضى يعنف جروس: اطلع على المطار متنزلش غرفة الملابس

وجه رئيس نادي الزمالك غضبه الكبير على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعدما تعادل الفارس الأبيض مع الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

رئيس الزمالك يهاجم جروس بعد التعادل أمام الإنتاج

وقال رئيس الزمالك لجروس عقب المباراة وهو في حالة غضب شديدة: "يلا على المطار، متنزلش غرفة الملابس"، تلميحًا له برحيله بعدما فقد الفريق نقطتين في مشواره نحو صدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

وبدأت المباراة بهجوم شديد من جانب الزمالك، وأرسل إبراهيم حسن عرضية مميزة لكهربا، الذي سدد الكرة على الطائر، ولكنها فوق العارضة.

هجمات الزمالك متتالية، وأرسل حمدي النقاز عرضية مميزة سددها حميد أحداد، ولكن بعيدة تمامًا عن المرمى.

وواصل الزمالك الضغط، وفي الدقيقة 7، أرسل محمود كهربا عرضية مميزة للغاية على رأس حميد أحداد الذي أخطأ في تقديرها ووصلت سهلة لحارس الإنتاج الحربي.

وحاول الإنتاج الحربي الوصول إلى مرمى الزمالك عن طريق عرضية لمحمد غنام ولكن وصلت سهلة لمحمود جنش.

وتحرر لاعبو الإنتاج من الدفاع وبدأوا في الضغط على دفاعات الزمالك، ولكن دون خطورة على مرمى جنش.

انطلاقة مميزة من موسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي، ويضطر محمود علاء مدافع الزمالك لعرقلته وتعطيله، ليشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء له في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ركنية للإنتاج الحربي يتم تنفيذها بشكل مميز ولكن جنش حارس الزمالك ينقذ الموقف.

وبدأ الزمالك في تشكيل الخطورة مجددًا على الإنتاج الحربي بعدما راوغ إبراهيم حسن مدافعي الإنتاج، وأطلق تصويبة قوية ولكن أخرجها معاذ الحناوي.

وفي الدقيقة 28، احتسب حكم المباراة خطأ للزمالك نفذها كهربا، ولكن أمسكها بثبات يحيى حارس الإنتاج الحربي.

وفي الدقيقة 29، احتسب حكم المباراة لمسة يد على حميد أحداد، الذي كان في وضع انفراد بالمرمى.

وهدأت المباراة بعض الشيء، وانحصر اللعب في الوسط، وغابت الدقة على المرمى من جانب لاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 40، شن عبد الله جمعة غارة هجومية لصالح الزمالك، وراوغ العديد من مدافعي الإنتاج الحربي، وأرسل بينية أخرجها الدفاع.

وفي الدقيقة 43، ركنية مميزة من الإنتاج الحربي وصلت لأحمد مجدي، الذي لعبها برأسه ولكن أمسكها جنش.

واصلت المباراة إثارتها وضغط الزمالك من أجل التقدم، وأرسل إبراهيم حسن عرضية ولكن أنقذها حارس المرمى.

احتسب الحكم 5 دقائق، وقت محتسب بدل من ضائع، ضغط خلالها الزمالك بقوة من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن هناك استبسال دفاعي مميز من لاعبي الإنتاج الحربي.

بداية هجومية شرسة من الزمالك في الشوط الثاني بنزول خالد بوطيب وخروج محمود عبدالعزيز.

واستطاع بوطيب، من أول لمسة إحراز أولى أهداف الزمالك في المباراة، بعد عرضية من كهربا قابلها بقدمه في الشباك.

وفي الدقيقة 54، أحرز الإنتاج الحربي هدف التعادل عن طريق معاذ الحناوي من ضربة جزاء، نفذها ببرعة في شباك جنش.

وواصل الزمالك الضغط وأرسل كهربا كرة عرضية مميزة قابلها إبراهيم حسن بقدمه لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وهدأت المباراة كثيرًا وأجرى جروس تبديلا أخرًا، لأجل تنشيط الجبهة الهجومية بنزول أحمد سيد زيزو بدلًا من إبراهيم حسن.

وظلت الكرة في وسط الملعب ولم يتم تشكيل أي خطورة من لاعبي الفريقين على مرمى الآخر.

واعترض رئيس الزمالك على حكم المباراة قائلًا له: "هم جايبينك منين".

كما أبدى رئيس الزمالك غضبه من جروس قائلًا له: "حرام عليك نزل حفني كرهتني في الكورة".

وأجرى جروس التبديل الثالث بنزول أيمن حفني وخروج أوباما.

وحصل أحمد مجدي، مدافع الإنتاج، على بطاقة صفراء، بعد تدخل مع خالد بوطيب في وسط الملعب، وأجرى الزمالك تبديله الثالث بنزول أيمن حفني وخروج يوسف أوباما.

وظهرت خطورة الإنتاج في الدقيقة 80 بعد عرضية من الناحية اليمنى ووصلت إلى جيمس تيدي لكنه سدد كرة ضعيفة في يد جنش، ودخل محمد رجب بدلا من جيمس تيدي في الدقيقة 84 في تغيير ثالث للإنتاج.