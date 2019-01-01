عاجل| خالد جلال الأقرب لتدريب الزمالك والإعلان خلال ساعات

اقترب خالد جلال، من تولى المهام الفنية لنادي الزمالك، وذلك عقب رحيل السويسري كريستيان جروس، عن الفريق بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بالدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن خالد جلال بات المدير الفني الأقرب لقيادة القلعة البيضاء خلفًا للمدرب السويسري، وان الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

وأكد المصدر أن أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي السابق، خارج الحسابات حتى الآن، ولم يتم التفاوض معه من جانب إدارة النادي.

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

حسام البدري يُعلق على إمكانية تدريب الزمالك

أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني بمثابة شرفًا كبيرا له.

وقال البدري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك نادي كبير وله كل الإحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق".

وأكمل : "شرف كبير لأي مدرب أن يتعرض عليه تدريب الزمالك".