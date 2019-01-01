تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك خلفا لـ"جروس"

يعلن رئيس نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة خالد جلال، بدلا من السويسري كريستيان جروس المدير الفني الذي انتهى عقده مع الفريق الأبيض رسميا أمس الخميس.

وعلم "الوطن سبورت" أن الجهاز الفني الجديد جاء كالتالي: خالد جلال مديرا فنيا ونبيل محمود مدرب عام، أمير عزمي وتامر عبد الحميد مساعدين وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

الزمالك يمنع لاعبيه من الحديث عن جروس

وكان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك طلب من لاعبي الفريق عدم الحديث نهائيا عن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وأكد أمير للاعبي الزمالك أن جروس فترة وانتهت وعليهم عدم الانشغال بأى أمور سوى مباريات الدوري، من أجل الفوز بالدرع في النهاية وقصة المدير الفني ليس لهم علاقة بها.

وخطف فريق الإنتاج الحربي تعادلًا ثمينًا من الزمالك خلال المباراة، التي أقيمت بينهما في مؤجلات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الممتاز، بعدما تعادلا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وجاء هدف الزمالك في المباراة عن طريق خالد بوطيب، بينما أحرز هدف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي.

التعادل رفع رصيد الزمالك عند 67 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الـ 11.

وأعلن رئيس نادي الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، بعد إنتهاء عقده مع النادي، ورحيله رسميًا عن تدريب القلعة البيضاء، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيوينة عقب لقاء الإنتاج الحربي: "جروس عقده إنتهى، وخالد جلال مدير فني للزمالك، وإعطاءه صالحيات بإختيارجهازه المعاون".

وحرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توديع لاعبي الفريق قبل الرحيل.

وأكد جروس للاعبين على أنه لن يظلم اي لاعب ولم يجامل أحد وتشكيل أي مباراة كان حسب الفريق المنافس.

واختتم جروس حديثه مع لاعبي الفريق : "هتوحشوني ومعاكم جماهير كبيرة قاتلوا من أجل اسعادهم".