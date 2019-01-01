عاجل| نتيجة اجتماع مجلس الأهلي الطارئ: ننتظر رد اتحاد الكرة

ناقش مجلس إدارة نادى الأهلي فى اجتماعه اليوم السبت برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام.

وأوضح المجلس أنه قام بدراسة الموقف من كافة جوانبه، ورأى الانتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

ويأتي ذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتى اتخذها فى اجتماعه الطارئ، وتم إخطار إتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي.

وفي سياق متصل، قرر المجلس اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وذلك بناءًا على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض على الإشراف على قطاع الكرة.

كما قرر المجلس تفويض ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة لتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد السباحة والمحدد لها 15يونيو، وطارق قنديل عضو المجلس ممثلًا للنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الأسكواش.

وشكل المجلس لجنة ثلاثية تضم ابراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي أعضاء مجلس الادارة لوضع تصور جديد لتطوير قطاع النشاط الرياضي.

الأهلي يؤكد استمرار جلسته الطارئة لحين موعد آخر

وأشار المجلس إلى الموافقة على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب في الألعاب الجماعية بالنشاط الرياضي، وتفويض الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط باختيار أعضاء اللجنة.

وأوضح المجلس في ختام جلسته الطارئة اليوم، إلى "اعتبار هذه الجلسة ممتدة لإجتماع أخر"، بحسب قوله.