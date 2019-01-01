خالد جلال للاعبي الزمالك: "العدالة" سلاحنا للفوز بالدوري

يختتم اليوم خالد جلال، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى المباراة المقررة غداً على ملعب المكس والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام.

وتحدث «جلال» مع اللاعبين على هامش مران الأمس، وطالبهم بالتركيز خلال المباريات المقبلة وهى تعد الأصعب ولا تحتمل التفريط فى أى نقاط من أجل تحقيق بطولة الدورى، مؤكداً أنه لا بديل عن الفوز فى الأربع مباريات المقبلة أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، مشيراً إلى أن البطولة فى أقدامهم وأنه يثق جيداً فى قدراتهم لتحقيقها مثلما تم تحقيق كأس الكونفيدرالية رغم التعثر فى البداية وحديث الجميع عن الخروج المبكر.

خالد جلال يعقد جلسة مع حفني ومدبولي

وعقد المدير الفنى جلسة مع الثنائى أيمن حفنى وأحمد مدبولى، وطالبهما بالالتزام خلال الفترة المقبلة، وأنه يعلم جيداً مدى الظلم الذى تعرض له الثنائى فى الفترة الماضية بعدم المشاركة وأنهما سيكون لهما دور بشرط الاجتهاد فى التدريب ومؤكداً أنه سوف يطبق مبدأ العدالة بين الجميع بداية من المباراة المقبلة، وأن ذلك هو السلاح للفوز ببطولة الدورى.

على جانب آخر، طالب رئيس النادى من خالد جلال إعداد تقرير عن اللاعبين الذين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة، فى ظل معرفة المدير الفنى الجيدة بالفريق رغم عدم وجوده فى الجهاز الفنى، كما طلب تحديد الأماكن التى تحتاج للدعم لبدء التفاوض مع لاعبين لشغلها، وكذلك اللاعبون المعارون وفى مقدمتهم الكونغولى كاسونجو الذى تمت إعارته للوحدة السعودى والمدافع إسلام جمال لاعب طلائع الجيش الذى تلقى وعداً بالعودة مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رئيس النادى للمدير الفنى أنه مستمر داخل الجهاز سواء كمدير فنى أو كمدرب عام فى حال التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وأنه يرفض تكرار نفس الخطأ الذى حدث مع السويسرى كريستيان جروس بعدم تضمن الجهاز الفنى لمدرب مصرى قوى، وهو ما تسبب فى عناد واتخاذ القرار بمفرده دون المشورة، على حد وصف رئيس النادى.

ويستعيد الفريق فى لقاء الحرس خدمات الثنائى طارق حامد وعمر السعيد بعد غيابهما عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف من جانب لجنة المسابقات، فى الوقت الذى خضع فيه أحمد مدبولى لتدريبات تأهيلية فى الأيام الماضية بسبب إصابته بكدمة قبل مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة ببطولة الدورى واستبعاده حتى لا تتفاقم الإصابة عليه، ويرفض خالد جلال إجراء تعديلات جذرية على تشكيل الفريق خلال المواجهة من أجل الحفاظ على القوام الرئيسى للفريق، ويأتى تمسك «جلال» بعدم إجراء تغييرات على التشكيل بسبب ظهور اللاعبين بمستوى مميز فى المباريات الأخيرة.

على جانب آخر، أحال مسئولو الزمالك ملف المهاجمين الأفارقة والسيديهات إلى خالد جلال، المدير الفنى للفريق، لاختيار المهاجم الأفضل من بينهم، وسوف يجتمع «جلال» مع رئيس الزمالك خلال فترة توقف الدورى المقبلة لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة.