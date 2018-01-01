بوطيب يقود الهجوم وعودة قلب الأسد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الحرس

استقر خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 30 لبطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد جلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم: خالد بوطيب

غيابات الزمالك أمام الحرس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره حرس الحدود مساء اليوم، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثلاثين للدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وتنطلق مباراة حرس الحدود والزمالك في تمام العاشرة مساء على ملعب المكس، معقل فريق حرس الحدود، وسيتم بث اللقاء عبر قناتي نايل سبورت وأون سبورت، ويعلق على هذه المواجهة حاتم بطيشة.

يدخل الزمالك اللقاء، وهو قادم من تعادل أمام الإنتاج الحربى بهدف لكل منهما، مما أفقد الفريق نقطتين فى مشوار بحثه عن لقب بطولة الدورى، وكان من نتيجته رحيل جروس المدير الفنى السابق للفريق وتعيين خالد جلال للمهمة، وقاد المدير الفنى الجديد التدريبات الأخيرة لتوصيل فكره ورؤيته للاعبين، إذ من المنتظر أن يشهد تشكيل الأبيض وطريقة اللعب تغييرات كبيرة، مقارنة بما ظهر عليه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويفتقد الزمالك فى مباراة حرس الحدود مجموعة كبيرة من اللاعبين، منهم فرجانى ساسى وعماد السيد ومصطفى فتحى ومحمود عبدالعزيز بسبب الإصابة ومحمد إبراهيم للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربى الأخيرة.

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود المباراة بقيادة طارق العشرى، سعياً للبقاء فى الدورى الممتاز، إذ يحتاج إلى حسم المباراة بالفوز أو التعادل، ليبقى على حظوظه فى البقاء مع الكبار، حيث يوجد الفريق بالمركز الـ13 برصيد 37 نقطة، متساوياً فى ذلك مع الجونة ووادى دجلة، وبفارق 3 نقاط عن بتروجت الذى يصارع للبقاء أيضاً.

ويفتقد حرس الحدود خدمات إبراهيم جلال واحد من ركائزه الأساسية فى خط الهجوم، وذلك عقب الإصابة التى ألمت به، أثناء مشاركته فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، التى حسمها التعادل الإيجابى بهدف لكلا الفريقين.