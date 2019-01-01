عاجل| بالفيديو.. بهاء مجدي يحرز هدفًا في مرماه ويتقدم لحرس الحدود على الزمالك

نجح حرس الحدود في إحراز أول أهدافه في شباك الزمالك، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، في إطار مواجهات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري.

أحرز هدف حرس الحدود في المباراة بهاء مجدي لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34.

وجاء تشكيل الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - بهاء مجدى - حمدى النقاز.

خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد - محمود كهرباء - خالد بو طيب - أحمد زيزو.

الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام -ابراهيم حسن - ايمن حفني - حميد أحداد، وتم استبعاد يوسف أوباما وأحمد مدبولي.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع بفريق الزمالك، أن المكافآت التي وعد رئيس النادي اللاعبين بصرفها، بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مرهونة بفوز الفريق على حرس الحدود، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 بالدوري الممتاز، المقرر له العاشرة من مساء الغد، على ستاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية،

ويدخل الفريق الأبيض، مباراة الغد وفي جعبته 67 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، جمعها من 30 مباراة، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 7، وتلقى 3 هزائم.

على الجانب الآخر يحتل فريق حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

طارق حامد وعبد الله جمعة يقتربان من بيراميدز

واقترب الثنائي طارق حامد وعبدالله جمعة، لاعبي الزمالك من الانضمام لفريق بيرامدز في صفقة من العيار الثقيل.

وعلم الوطن سبورت، عن توصل إدارة الناديين لاتفاق مبدئي، بشأن انتقال طارق حامد وعبد الله جمعة إلى بيراميدز، مقابل ضم الزمالك لأريك تراوري لاعب بيراميدز، ولاعبين آخرين تحددهما إدارة الزمالك للتعاقد معهما على نفقة بيراميدز.

ومن المقرر، أن يحسم الزمالك وبيراميدز الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين.