عاجل| أسرة محمد صلاح تصل القرية.. و"مو" في منزل أحد أقاربه حتى الليل

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الانحليزي، عن وصول زوجة اللاعب وبرفقتها نجلتيهما "مكة"، إلى القرية عقب الافطار، على متن طائرة، وبدون "مو".

وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ان اللاعب سيصل فجر اليوم، مطار القاهرة ، ويكون فى انتظاره أحد أقاربه ويقوم باصطحابه الى منزل أحد أقاربه في القرية، ويظل به حتى يتناول الافطار مع عائلته، على أن يقوم بمقابلة اصدقائه طوال الليل وتأدية صلاة العيد بالقرية ومع اهالى قرية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشف المصدر، إن مداخل ومخارج القرية ستشهد إجراءات أمنية من قبل قوات الأمن، والتي تقوم بوضع كردونات أمنية لتأمين زيارة اللاعب للقرية قبل مغادرتها.

صلاح يتصدر قائمة هدافي ليفربول للموسم الثاني على التوالي

تصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول للموسم الثاني على التوالي بعد هدفه الافتتاحي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام ليرتفع رصيده إلى 27 هدفًا، أي أكثر من زميله ساديو ماني.

وكان روبيرتو فيرمينو ثالث أكبر هداف لفريق ريدز في الحملة برصيد 16 هدفًا، في حين سجل ديفوك أوريغي هدف التتويج الأوروبي ليل السبت إلى ليتساوى مع جيمس ميلنر في المركز السابع.

قائمة الهدافين:

محمد صلاح - 27

ساديو ماني - 26

روبرتيو فيرمينو - 16

جيمس ميلنر - 7

ديفوك أوريغي - 7

شيردان شاكيري - 6

فيرجيل فان ديك - 6

جيني فينالدوم - 5

دانييل ستوريدج - 4

نابي كيتا - 3

هدف ذاتي - 3

ترينت آرنولد - 1

فابينيو - 1

جوردان هندرسون - 1

ديان لوفرين - 1

جويل ماتيب - 1

مدرب ليفربول: نحن أبطال أوروبا وهذه مجرد بداية

تعهد بيب لايندرز، المدرب المساعد في ليفربول، اليوم، بعدم توقف الريدز عن السعي نحو الفوز بمزيد من الألقاب بعد فوزه مؤخرًا باللقب السادس له في دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

كان لايندرز قد أنهى موسمه الأول بعد عودته للفريق كمدرب مساعد في الجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب، وتوّج باللقب الأوروبي الأغلى في مدريد، بعد فوز الريدز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين عن طريق محمد صلاح وديفوك أوريجي، وهو اللقب الذي احتفل به الآلاف من المناصرين في مدريد ومئات الآلاف من عشاق الريدز في مدينة ليفربول في احتفالية ضخمة مع لاعبي وأفراد الجهاز الفني الذين جابوا مدينة ليفربول على متن حافلة مكشوفة بالأمس.