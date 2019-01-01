الأهلى يفاوض حسام حسن.. ومفاضلة بين 3 دول أوروبية للاستعداد للموسم الجديد

من العدد الورقي

يفاضل النادى الأهلى حالياً بين ثلاث دول أوروبية، إسبانيا وألمانيا وكرواتيا، لإقامة معسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد حيث تلقى النادى عروضاً كثيرة من شركات تسويق والشركة الراعية وتم تصفية العروض إلى ثلاثة ومن المنتظر حسم العرض النهائى خلال الفترة المقبلة.

فى سياق آخر جدد فريق سموحة عرضه لضم ثنائى الأحمر أحمد حمودى وإسلام محارب لدعم الفريق بهما فى الموسم الجديد، خاصة أن لاعبى الأحمر لعبا ضمن صفوف الفريق السكندرى من قبل، ولا يمانعان فى العودة إليه مجدداً حيث يرغب فرج عامر فى ضم «حمودى ومحارب» سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، وينتظر رد إدارة الأهلى التى لم تتخذ قرارها النهائى بشأن الراحلين فيما تبدو فرص بقائهما فى الفريق صعبة فى الوقت الحالى خاصة فى ظل خروجهما من الحسابات وعدم مشاركتهما فى المباريات.

ومقابل عرض سموحة، يرغب النادى الأهلى فى ضم حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، فى نهاية الموسم فى محاولة لترميم خط هجوم الأحمر الذى يمر بحالة تدنٍّ فى المستوى من جميع أفراده بسبب ابتعاد عمرو جمال وصلاح محسن عن المشاركة فى المباريات وهبوط مستوى أزارو وتذبذب مستوى مروان محسن، ويرى مسئولو النادى أن حسام حسن قادر على العطاء داخل الفريق وأنه المهاجم الوحيد فى مصر حالياً الذى يمتلك قدرات اللعب للأهلى.

الجونة يطلب بقاء المعارين.. الرغبة فى استعادة «حمدى».. ولجنة التخطيط لمستقبل الكرة تعقد أول اجتماعاتها لتجهيز الفريق قبل فترة الإعداد

فى سياق مختلف طلب نادى الجونة تجديد إعارة لاعبيه الذين ضمهم لصفوفه هذا الموسم مقبلين من الأهلى وفى مقدمتهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدى، وذلك بعد ظهورهم بمستوى مميز وتقديمهم عروضاً قوية خلال منافسات الدورى، ولم يحسم مسئولو الأهلى قرارهم النهائى بشأن المعارين فى الوقت الحالى والرد على الطلب إلا أن النية تتجه للموافقة على بعض اللاعبين وإعادة بعض اللاعبين الآخرين حيث توجد رغبة لاستعادة أحمد حمدى صانع الألعاب فيما لم يحسم مصير باقى اللاعبين حتى الآن.

فى سياق مختلف، أعلن طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط التى شكلها محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل الجلسة الأولى مع محمود الخطيب رئيس النادى، مشيراً إلى أنها تضمنت استعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادى.

وأشار «إسماعيل» إلى أن الجلسة شهدت استعراض جميع المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، وأيضاً إدارة المواهب، وذلك من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التى يأتى فى مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة فى كل قطاعات كرة القدم، وذلك من أجل إسعاد جماهير النادى.

وأوضح أن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لخطة قصيرة الأجل متعلقة بالتخطيط حتى بداية الموسم المقبل، على أن يعقبها العديد من الجلسات الخاصة بوضع استراتيجية طويلة الأجل خاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادى، وأيضاً تحديد كل الأمور المتعلقة بترتيب الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة الموسم المقبل.