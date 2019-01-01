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300 ألف جنيه راتب خالد جلال مع الزمالك

02:44 ص | الثلاثاء 04 يونيو 2019
كتب: محمود فؤاد
300 ألف جنيه راتب خالد جلال مع الزمالك

خالد جلال

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أكد رئيس نادي الزمالك أن خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يحصل على راتب شهري 300 ألف جنيه نظير تدريبه للفريق.

وتولى خالد جلال مهمة تدريب الفريق بعد رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وتعادل الزمالك مع حرس الحدود ايجابيا بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري في أول قيادة فنية لخالد جلال.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق، بهاء مجدي بالخطأ في مرماه لصالح حرس الحدود، بينما أحرز خالد بوطيب هدف الفارس الأبيض في المباراة.بهذا التعادل رفع رصيد الزمالك عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما ضمن حرس الحدود البقاء في دوري الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده لـ 38 نقطة.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده للنقطة 68 في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز، فيما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر، ليهرب رسميًا من الهبوط.

 الأهلي كان بيلحسنا التراب

واصل رئيس نادي الزمالك، هجومه على النادي وتاريخه العريق، وذلك عقب تعادل لقاء الفريق الأول أمام حرس الحدود بهدف لكل منهما، بالجولة المؤجلة من الإسبوع الـ 30 بالدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك، في مداخلة تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم": " الأهلي كان بيلحسنا التراب قبل ما أمسك ، أنا اللي جبت دوري وكأس لأول مرة من 28 سنة ، وأنا اللي جبت الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي".

وأضاف: "أنا الرئيس التاريخي للزمالك، أنا اللي عملت الزمالك الجديد".

 

 

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