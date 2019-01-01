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عاجل| وصول محمد صلاح لقضاء عيد الفطر مع أهل قريته

04:24 ص | الثلاثاء 04 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
عاجل| وصول محمد صلاح لقضاء عيد الفطر مع أهل قريته

محمد صلاح

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وصل منذ قليل، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لمطار القاهرة، من أجل قضاء عيد الفطر مع أهل قريته بنجريج، وذلك عقب حصده لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، على حساب توتنهام، السبت الماضي.

وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الانحليزي، عن وصول زوجة اللاعب وبرفقتها نجلتيهما "مكة"، إلى القرية عقب الافطار، على متن طائرة، وبدون "مو".

وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ان اللاعب سيصل فجر اليوم، مطار القاهرة ، ويكون فى انتظاره أحد أقاربه ويقوم باصطحابه الى منزل أحد أقاربه في القرية، ويظل به حتى يتناول الافطار مع عائلته، على أن يقوم بمقابلة اصدقائه طوال الليل وتأدية صلاة العيد بالقرية ومع اهالى قرية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشف المصدر، إن مداخل ومخارج القرية ستشهد إجراءات أمنية من قبل قوات الأمن، والتي تقوم بوضع كردونات أمنية لتأمين زيارة اللاعب للقرية قبل مغادرتها.

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