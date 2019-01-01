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الخلافات تضرب نادي الزمالك بعد التعادل مع حرس الحدود

04:12 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
كتب: محمود فؤاد
الخلافات تضرب نادي الزمالك بعد التعادل مع حرس الحدود

لاعبو الزمالك

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دبت الخلافات مبكراً داخل الزمالك بين رئيس النادى، وخالد جلال، المدير الفنى المؤقت بعد فقد الفريق نقطتين جديدتين فى سباق الفوز بالدورى فى مباراة سهلة أمام الحرس، وظهور الأبيض بمستوى متواضع خلال اللقاء.

وهاجم رئيس النادى الطريقة التى خاض بها الزمالك لقاء حرس الحدود، وخروج عبدالله جمعة من التشكيل الأساسى فى البداية، رغم كونه إحدى أهم أوراق الفريق فى الفترة الأخيرة وكذلك عدم مشاركة حازم إمام على حساب حمدى النقاز، حيث يرى رئيس النادى أن «النقاز» خارج الفورمة منذ فترة طويلة، ولا يستحق الوجود واللعب أساسياً فى الفترة الحالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واصل تعثره في مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل مع حرس الحدود، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد المكس بالإسكندرية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ 30 بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق، بهاء مجدي بالخطأ في مرماه لصالح حرس الحدود، بينما أحرز خالد بوطيب هدف الفارس الأبيض في المباراة.

بهذا التعادل رفع رصيد الزمالك عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما ضمن حرس الحدود البقاء في دوري الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده لـ 38 نقطة.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في الدوري سوف يخوضها عقب بطولة الأمم الأفريية، حيث يواجه الجونة ثم الإسماعيلي وبعدها الأهلي.

محترفو الزمالك يغادرون مصر لقضاء أجازة عيد الفطر مع أسرهم

غادر الثلاثي المحترف في نادي الزمالك الثنائي المغربي حميد أحداد وخالد بوطيب والتونسي حمدي النقاز إلى بلدهم من أجل قضاء أجازة عيد الفطر المباراة.

وكان خالد جلال المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 10 أيام، نظرا لتوقف الدوري العام، لخوض المنتخب الوطني منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال شهر يونيو الحالي.

وتقرر أن يتجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

 

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