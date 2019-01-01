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صلاح بعد تعذر خروجه لأداء صلاة العيد: "عدم احترام خصوصية وملوش علاقة بالحب"

05:47 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
كتب: محمد محجوب
صلاح بعد تعذر خروجه لأداء صلاة العيد: "عدم احترام خصوصية وملوش علاقة بالحب"

محمد صلاح

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أعرب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن حزنه الشديد، لعدة أدائه لصلاة العيد، بسبب توافد أهالي قريته أمام منزله، أثناء خروجة لأداء الصلاة.

وقال صلاح في تغريده على حسابه الرسمي على "تويتر" : "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

توافد الجماهير على منزل "مو" ومنعه من الصلاة

وفي نفس السياق، منع تجمع أهالى قرية نجريج، أمام منزل اللاعب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بمسقط رأسه من الخروج لتأدية صلاة العيد فى ساحة القرية المخصصة لتأدية الصلاة فيها.

وبسبب احتشاد الأهالي، لم يستطع صلاح الخروج من منزله، ولم يؤدي صلاة العيد مع أهل قريته، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

وقررت قوات الأمن، من إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل اللاعب، خوفًا من تزايد أعداد أهل القرية.

وتشهد ساحة صلاة العيد بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي، إجراءات أمنية مشددة، وسط اقبال كبير من أهالى القرية والقري المحاورة.

وكان اللاعب وصل قريته أمس، الثلاثاء، وتناول الإفطار مع عائلته، وعقب الإفطار استقبل اللاعب عدد من المحبين، والذين تقدموا له بالتهنئة بفوزه ببطولة أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

وكانت "الوطن" حصلت على برنامج زيارة اللاعب إلى قريته، التى وصل اليها أمس، بهدف تناول الإفطار مع أسرته، ثم قضاء الليلة فى القرية وتأدية صلاة العيد مع أهالي "نجريج" فى ساحة الصلاة بالقرية.

 

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