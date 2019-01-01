الفراعنة يبدأون مشوار البحث عن النجمة الثامنة

ينطلق اليوم، الخميس، معسكر المنتخب الوطنى استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، ومن المنتظر أن يضم المعسكر 25 لاعباً اختارهم الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى بالقائمة الأولية لخوض البطولة على أن يتم استبعاد لاعبين وتصل القائمة النهائية التى ستخوض البطولة إلى 23 لاعباً.

ومن المنتظر أن يعقد «أجيرى» جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المعسكر، يبدأ فيها بتهنئة رباعى الزمالك محمود عبدالرحيم جنش ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وطارق حامد بالحصول على لقب بطولة الكونفيدرالية والحديث عن إنجاز محمد صلاح بحصد لقب دورى أبطال أوروبا مع ليفربول، ثم يبدأ الحديث عن أهمية تلك المرحلة كونها تشهد الاستعداد النهائى لخوض البطولة، ومن ثم كل اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد لهم خلال التدريبات والاستماع إلى تعليمات الجهاز الفنى، لاسيما أن المعسكر يشهد استبعاد اثنين منهم، وستكون مسألة اختيار الثنائى المستبعد وفقاً لمجهود كل لاعب فى التدريبات ومدى التزامه بتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى.

معسكر المنتخب ينطلق اليوم.. «أجيرى» يوجه رسائل حاسمة قبل انطلاق البطولة

ومن المقرر أن يؤكد المدير الفنى المكسيكى فى جلسته مع اللاعبين أنه لا يوجد أى لاعب حجز مكانه بالتشكيل الأساسى للفريق مهما كان اسمه أو خبراته السابقة نظراً لأن المعسكر الحالى هدفه الوصول إلى ملامح التشكيل الأساسى المقرر أن يخوض منافسات البطولة وفقاً لحالة كل لاعب بالتدريبات والأداء المنتظر له فى وديتى تنزانيا وغينيا المقرر لها 13 و16 يونيو الحالى.

هانى رمزى يؤكد: لا مجال للتهاون ومرحلة الجد بدأت

من جانبه أكد هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، أن الفترة المقبلة لن يقبل فيها الجهاز الفنى أى تهاون من جانب اللاعبين، لاسيما أن بطولة أمم أفريقيا تقام بمصر ومن ثم فإن لاعبى المنتخب مطالبون بحصد لقب البطولة، للمرة الثامنة فى تاريخ منتخب الفراعنة، وإسعاد الجماهير المصرية المنتظر أن توجد بكثافة فى استاد القاهرة لدعم المنتخب خلال مبارياته بالبطولة، ومن ثم على الجهاز الفنى واللاعبين بذل أقصى جهد للفوز بالبطولة واستعادة اللقب الأفريقى الغائب عن خزائن الفراعنة منذ التتويج الأخير ببطولة أنجولا 2010.

وشدد «رمزى» على خوض وديتى تنزانيا وغينيا بمنتهى القوة، باعتبارهما بمثابة البروفة الأخيرة قبل خوض المباريات الرسمية بالبطولة، كما أن تجربة معظم العناصر بالمباراتين ستحسم مسألة الثنائى المستبعد من القائمة والاستقرار على القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لخوض منافسات البطولة.