الأهلى يرفض بيع «معلول» و«تشونجا» فى الحسابات بديلاً لـ«أزارو»

دخل الزامبى جاستن تشونجا، مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، حسابات النادى الأهلى للتعاقد معه فى موسم الانتقالات الصيفى، لتدعيم الهجوم الأحمر، فى ظل وجود رغبة قوية فى الاستغناء عن المغربى وليد أزارو بعد تلقيه أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة. وكشف مصدر بالأهلى لـ«الوطن» عن مراقبة إدارة التعاقدات لمهاجم أورلاندو خلال الفترة الماضية وأبدت إعجابها بقدراته التهديفية والبدنية، فضلاً عن تمتعه بمهارات عالية، فى اللعب على الأرض أو الألعاب الهوائية.

وفتح مسئولو الأهلى خطاً من المفاوضات مع «تشونجا» بعد عرضه على إدارة النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وهو ما لاقى قبولاً كبيراً، خاصة أن مهاجم أورلاندو، كان هدفاً للأهلى فى موسم الانتقالات الماضى وكان أحد اللاعبين الذين كانت تراقبهم إدارة التعاقدات السابقة بالنادى.

على جانب آخر، أغلق مسئولو الأهلى الباب مبكراً أمام رحيل التونسى على معلول لفريق أهلى جدة السعودى بعد توارد أنباء قوية عن وضع إدارة النادى السعودى لمعلول ضمن أبرز أولوياتها لتدعيم الجبهة اليسرى به.

ويتحفظ مسئولو الأهلى على التعامل مجدداً مع فريق أهلى جدة، خاصة بعد أزمة انتقال عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق لبيراميدز، رغم وجود شرط فى عقده يمنع لعبه بمصر مجدداً، حيث سهل الفريق السعودى لـ«السعيد» العودة عن طريق فسخ التعاقد بين الطرفين، وهو ما استدعى رفع شكوى رسمية من إدارة الأهلى ضد النادى السعودى.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من على معلول لـ«الوطن» أن التونسى لا يفكر فى الرحيل عن الأهلى فى الوقت الحالى، حيث من المقرر أن يدرس موقفه من جديد عقب كأس الأمم الأفريقية وفقاً للعروض التى ستصله، وكذلك موقف إدارة الأهلى، حيث لا يزال مرتبطاً بعقد مع الأحمر ولا يحق له الرحيل بدون موافقة الإدارة الحمراء.

عرضان سعوديان لـ«حسين السيد» و«عبدالحفيظ» يوجّه الشكر لـ«نجيب»

من ناحية أخرى، تلقى حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلى، عرضين لاستعارته من اتحاد جدة والأهلى السعوديين، وذلك بعد ظهوره الجيد مع فريق الاتفاق فى إعارته التى امتدت لموسم ونصف.

وكشف مصدر مقرب من حسين السيد أن ظهوره أمام الاتحاد وأهلى جدة خلال إعارته للاتفاق لفت أنظار مسئولى الناديين له، ليطلبا التعاقد معه مطلع الموسم المقبل، فيما لم يبت مسئولو الأهلى فى مصيره حتى الآن إلا أن القرار الأقرب هو الموافقة على خروجه مجددا بسبب وجود الثلاثى على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد فى مركز الظهير الأيسر.

فى سياق آخر، وجّه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى الشكر لمحمد نجيب مدافع الفريق مبلّغاً إياه بقرار النادى بعدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع المارد الأحمر متمنياً لصاحب الـ36 عاماً التوفيق فى خطوته المقبلة.

بدوره يدرس محمد نجيب عدداً من العروض التى وصلته خلال الفترة الأخيرة حيث يفاضل بين 3 عروض، من الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى والجونة.