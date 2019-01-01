5 صفقات من العيار الثقيل فى خريطة تدعيمات الزمالك

فتح نادى الزمالك ملف الانتقالات الصيفية لسرعة دعم الفريق بعناصر مميزة قبل اشتعال موسم الصفقات خلال الفترة المقبلة، حيث دخل رئيس النادى فى مفاوضات مباشرة مع باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، وعرض عليه اللعب للأبيض الموسم المقبل، وطلب منه اللاعب الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإسماعيلى، مؤكداً أن كل تركيزه الآن بشكل شخصى فى المشاركة مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية، وبعدها سيحسم وجهته المقبلة.

ودخل أمير مرتضى أيضاً فى مواجهات مباشرة مع نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، وذلك لانتقاله إلى الزمالك، تحسباً لرحيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، إلى الاحتراف الخارجى، حيث أبدى «دونجا» موافقته مبدئياً، مطالباً بحسم الأمر مع نادى بيراميدز، وينوى رئيس النادى تكثيف المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بعد ظهوره بمستوى مبهر هذا الموسم.

رئيس الزمالك يؤجل مفاوضات الأبيض مع المصري بشأن إسلام عيسى

وأجّل رئيس النادى الدخول فى مفاوضات مع المصرى للحصول على خدمات إسلام عيسى، لاعب الفريق، لحين حسم موقف الإيفوارى رزاق سيسيه، كما عرض أحد الوكلاء التعاقد مع الإيفوارى محمد فييرا، لاعب فريق بتروجت، الهابط للقسم الثانى، حيث يتمتع اللاعب بقدرات عالية على المستوى الفنى، وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء عن وجود محاولات من أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، للتعاقد مع بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى.

وتقرر عودة المدافع إسلام جمال، المعار لفريق طلائع الجيش، بعد طلب خالد جلال، المدير الفنى، وجود اللاعب معه بعد المستوى الطيب الذى قدمه خلال الموسم الحالى، كما تعالت أصوات تنادى بعودة مصطفى محمد للفريق من جديد، وهو ما رحب به خالد جلال، المدير الفنى للفريق.

على جانب آخر، أبلغ الجهاز الإدارى جميع اللاعبين بقرار رئيس النادى بوقف جميع المستحقات والمكافآت خلال الفترة المقبلة، بعد الفشل فى الفوز بالمباراتين السابقتين أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود، وتأزم وضع الفريق فى المنافسة على بطولة الدورى، مع تعهد رئيس النادى بصرف مكافآت ضخمة لكل عناصر الفريق حال الفوز على الجونة والإسماعيلى والأهلى، وضمان حصد لقب بطولة الدورى.