المصري يكشف حقيقة توقيع إسلام عيسى للأهلي

نفى عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، توقيع إسلام عيسى لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن توقيع إسلام عيسى للفريق الأحمر، وموافقة النادي المصري على انتقاله.

وقال "حلبية" في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": " لم تتم كل هذه الأمور اللاعب لم يجلس مع أحد من مسئولي الأهلي، ومستمر مع المصري، مطالبا الجميع بعدم ترديد شائعات تهدد باستقرار النادي البورسعيدي".

إيهاب جلال: مستمر مع المصري لنهاية الموسم المقبل

‎أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عدم صحة الشائعات التي تحدثت في الفترة الأخيرة عن اتجاهه للتعاقد مع عدد من أندية الدوري الممتاز بسبب سوء العلاقة بينه وبين مجلس إدارة النادي المصري.

‎وقال "جلال" في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي المصري أن العلاقة بينه وبين مسئولي مجلس إدارة النادي، على أعلى مستوى من التقدير والإحترام المتبادل، مضيفاً أن عقده ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل ، مطالباً جماهير المصري بعدم الالتفات للشائعات التي تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق داخل الأوساط الجماهيرية.

‎وأشار ايهاب جلال إلى تقديره الكبير للنادي المصري وجماهير بورسعيد التي يلاقي منها كل التقدير والاحترام وهو الأمر الذي دفعه لقضاء أجازة العيد مع أسرته ببورسعيد بسبب الراحة النفسية الكبيرة التي يجدها في بورسعيد والترحيب الكبير من جماهير المصري وأعضاء مجلس إدارته.