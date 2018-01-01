طرح تذاكر مصر وتنزانيا الاثنين.. و30 جنيه للموحدة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية يوم الاثنين المقبل المقرر إقامتها بستاد برج العرب في التاسعة من مساء 13 يونيو الحالي، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

وصرح عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة، أن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألف.

وأضاف حسين، بأنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة بـ 30 جنيه والأولى بـ 100 جنيه.

كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.

فرض الانضباط داخل معسكر المنتخب

وافق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، على طلب المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، بشأن فرض حالة من الاستقرار والانضباط على معسكر المنتخب فى برج العرب، وتوفير حراسة خاصة على المنتخب بشكل عام، والمحترفين، وتحديداً محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، بشكل خاص، لعدم تكرار ما حدث خلال المعسكرات التى سبقت مشاركة الفراعنة فى كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وترتب عليها وقتها وقوع أزمة بين «صلاح» ومسئولى الجبلاية، وطلب على أثرها رامى عباس، مدير أعمال «صلاح»، توفير الحماية والحراسة الكافية للاعب خلال فترة وجوده مع المنتخب.

وشدد «أجيرى» على رفضه سهر اللاعبين خلال معسكر المنتخب بسبب كثرة طلبات التقاط الصور التذكارية مع أصدقاء المسئولين والمرافقين، أو حتى الجماهير ونزلاء الفندق، لرغبته فى خلق حالة من التركيز العام على جميع اللاعبين، خاصة أن المنتخب مطالب بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية.

فى سياق مختلف، يواصل منتخب مصر تدريباته فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن المعسكر المقام هناك حالياً، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتقام خلال المعسكر مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو على الترتيب.