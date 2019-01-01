كهربا والنقاز يضعان رئيس الزمالك في أزمة.. وشرط واحد للبقاء

وضع الثنائى محمود كهربا والتونسى حمدى النقاز، لاعبا فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رئيس النادى فى أزمة، بعد إعلانهما الرحيل خلال الفترة الحالية، دون الانتظار لاستكمال بطولة الدورى العام، حيث أنهى "كهربا" اتفاقه مع اتحاد جدة السعودى، بينما حسم "النقاز" وجهته المقبلة، والأقرب نادى النصر، بطل الدورى السعودى، الذى يكثف المفاوضات معه.

وحصل "كهربا" على وعد من جانب إدارة الزمالك بالرحيل نهاية الموسم الجارى وإلا سيتم تعديل عقده مع الفريق والمساواة مع طارق حامد وفرجانى ساسى.

ويحصل "كهربا" على 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، ويريد زيادة المقابل المادى إلى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، فى الوقت الذى فتح فيه مسئولو اتحاد جدة السعودى خط المفاوضات أيضاً مع اللاعب.

الزمالك يدرس 4 سير ذاتية لمدربين أجانب

فتح مجلس إدارة نادى الزمالك الباب لوكلاء اللاعبين لعرض سير ذاتية لمدربين أجانب، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتكتم النادي الأبيض على ما يقرب من 4 سير ذاتية لمدربين يفاضل بينهم قبل الدخول مع أفضلهم فى مفاوضات رسمية.

ومن المنتظر أن يلعب الجانب المادى دورًا كبيرًا فى تحديد هوية المدير الفني الأجنبي القادم للفريق في ظل فشل النادي حتى الأن في وجود رجل أعمال يتكفل براتب وعقد المدير الفني، وخاصة بعد أن أعلن رئيس النادي أن المستشار ترك آل الشيخ، لن يمول النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتصدى لـ"هوجة" السماسرة الصيفية ويحذر لاعبيه

وحذر مسؤلو نادي الزمالك اللاعبين من السماسرة ووكلاء اللاعبين، بعد أن وصلت أنباء إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، أن أكثر من لاعب طلبوا من وكلاء أعمالهم البحث عن عروض خارجية في الموسم المقبل.

وأكد أمير مرتضى، أن النادي لم ولن يقف في طريق أي لاعب، لكن عليهم أن يلتزموا بعقودهم مع الفريق وألا يتفاوضوا مع أحد سرا، واللاعب الذي يتلقى عرضًا مناسبًا له وللنادي سيتم الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة.

وتأتي تلك الخطوة في وقت يسعى النادي للحفاظ على عناصره الأساسية من العروض الخارجية، التي عادة ما تنشط في الصيف من كل عام، بعد انتهاء الموسم وبداية الاستعداد للجديد.